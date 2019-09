Da aprile con Luxair volo settimanale Brindisi-Lussemburgo

BRINDISI - Dal 5 aprile del prossimo anno, con l’avvio della “summer 2020” la compagnia Luxair opererà il nuovo collegamento tra Brindisi e Lussemburgo. Il collegamento, “che costituisce una novità assoluta per lo scalo brindisino, verrà operato con frequenza settimanale – tutte le domeniche - e completerà l’offerta di Luxair sui nostri aeroporti dove il vettore già opera con successo voli su Bari”, annuncia aeroporti di Puglia. Si tratta di un collegamento stagionale, che si colloca in una fascia di flussi turistici già consolidati soprattutto nelle città più attrattive del Nord e Sud Salento (quelle della Valle d’Itria, Ostuni, Fasano, lecce, Otranto, Gallipoli su tutte). “Grazie a questo nuovo collegamento si arricchisce e si completa l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi e si conferma, soprattutto in un positivo contesto di destagionalizzazione che tanto contribuisce al successo dell’industria del turismo della nostra regione, il ruolo strategico dello scalo nelle politiche attrattive di tutta l’area del Salento”, rileva Aeroporti di Puglia.