Brindisi, offerta di imbarco per un allievo ufficiale di coperta

BRINDISI - Il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 10, presso l’Ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto di Brindisi, sarà effettuata una chiamata d'imbarco per l'imbarco per un marittimo in possesso della qualifica di allievo ufficiale di coperta a bordo della motonave "Pollak", battente bandiera italiana, iscritta al n°003 del Compartimento marittimo di Cagliari, ormeggiata attualmente nel porto di Sete (Francia). il personale interessato dovrà presentarsi tassativamente in quel giorno e ora con al seguito tutti 1 certificati e titoli marittimi posseduti in corso dl validità nonché' in regola con le visite mediche previste. La “Alf Pollak” è un cargo della compagnia di navigazione Tirrenia, di recentissima costruzione (varo nel 2018).