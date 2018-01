Bonifica ordigni: le acque del lungomare interdette per 90 giorni

BRINDISI – Per 90 giorni, a partire da lunedì 22 gennaio, saranno interdette a qualsiasi attività di navigazione, ormeggio e altri usi gli specchi acquei interessati via via da ricerche e bonifica di ordigni bellici sui fondali, lungo il tratto del lungomare Regina Margherita dalla congiunzione con piazzale Lenio Flacco, sino a buona parte della ex Carbonifera, interessati dal progetto di consolidamento delle banchine.

Lo fa sapere la Capitaneria di Porto di Brindisi, alla luce di una istanza di una impresa sub-appaltatrice incaricata di questa attività, la Sub Technical Edil Service Srl di Mola di Bari, che ha chiesto all’autorità marittima una proroga di tre mesi per completare la bonifica nel Seno di Levante (condizioni meteo permettendo), completata la quale si potrà passare agli interventi di consolidamento delle banchine Dogana e Centrale, appaltati all’impresa Venna Srl dall’Autorità di sistema portuale.

La ditta comunicherà via via quali saranno le delimitazioni di cantiere interessate dalle ricerche di ordigni. Slittano quindi di conseguenza i tempi di esecuzione delle opere, e grava il dubbio sulla possibilità che nella stagione estiva sia tutto pronto per poter vedere in banchina navi da crociera o maxi-yacht e la stessa flotta della Brindisi-Corfù, salvo soluzioni di emergenza 8per approfondimenti, vedere l’ordinanza 03/2018 del comandante della Capitaneria di Porto sul sito web dell’ente).