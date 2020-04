Brindisi: slittano i termini di pagamento degli oneri portuali

BRINDISI – Slittano i termini per il pagamento degli oneri portuali. Lo prevede un’ordinanza emessa lo scorso 18 marzo dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale, Ugo Padroni Griffi, in ragione della riduzione dei traffici marittimi riguardanti il trasporto di merci e di persone provocata dalla pandemia da coronavirus.

Il provvedimento fissa al 15 dicembre 2020 i termini di pagamento delle somme dovute dalle soggetti operanti nei porti compresi nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a titolo di canone ex artt. 16, 17 e 18 della legge 28.1.1994 n. 84, già accertate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17.03.2020, e alla stessa data non pagate, come pure quelle alla data del presente provvedimento non ancora accertate.

Sono fissati al 15 novembre i termini di pagamento delle somme dovute a titolo di canone demaniale per concessioni d. m. di cui all’art. 36 del cod. nav., già accertate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17.3.2020, e non ancora pagate, come pure quelli relativi a somme, alla data del presente provvedimento, non ancora accertate. Le somme dovute allo stesso titolo, ma accertate dopo la data del 15 settembre 2020, restano assoggettate alle disposizioni di cui al vigente Regolamento d’uso delle aree dd.mm. ricadenti nella circoscrizione dell’AdspMam .

Riguardo alle somme dovute per diritti portuali, come stabiliti dal Regolamento approvato con Ordinanza n. 18 del 27/12/2019, i termini ordinari di pagamento delle stesse sono differiti di giorni 30 (trenta) dalla emissione della relativa fattura senza applicazione di interessi. Il differimento si applica alle fatture emesse e da emettere con termini in scadenza compresi tra la data di entrata in vigore del DL n.18/2020 e il 30 aprile 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.