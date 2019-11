Brindisi: ok all'operazione Cantieri Riuniti del Mediterraneo

BRINDISI – Risolto il problema del subentro e dell’insediamento a Brindisi, del Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo nell’area occupata dai cantieri Damarin e Cbs con il parere favorevole all’operazione da parte del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale nella sua seduta del 30 ottobre scorso. Resta un ultimo ultimo, imprescindibile passaggio per considerare superata questa congiuntura nella cantieristica navale brindisina, vale a dire quello della riconsegna alla stessa authority, da parte delle società Damarin Srl e Cbs Srl dei bani occupati, per consentire il rilascio della concessione al consorzio.

Cosa ha convinto il comitato di gestione dell’Adsp a dare l’ok al rilascio del titolo di legittimazione per l’utilizzo di tre ettari e mezzo (per l’esattezza 34.460 metri quadrati) di aree demaniali marittime di Brindisi a favore del Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo? Il giudizio positivo sul “piano industriale dallo stesso presentato, la solidità finanziaria, il portafoglio clienti delle imprese aderenti al consorzio stesso (Operazione Srl, S&Y Srl e Marine Management & Supplies Srl, tutte di Napoli), le prospettive di rilancio produttivo e dell’occupazione”, spiega una nota dell’authority.

Ma è stata parimenti decisivo “l’impegno alla immediata assunzione di 19 lavoratori già alle dipendenze dei precedenti concessionari”, aggiunge la nota. “Si deve precisare al riguardo che le aree in questione erano oggetto di concessione demaniale in favore dei cantieri Damarin Srl e Cbs Srl; tuttavia, a seguito di ripetute violazioni e inadempimenti alle clausole contrattuali con particolare riferimento alla omessa corresponsione dei canoni dovuti e reiteratamente richiesti, l’Autorità di Sistema si vedeva costretta ad adottare il provvedimento di decadenza della concessione, confermata dal Tar Lecce”.

Ne nacque una emergenza occupazionale, che indusse i sindacati a chiedere l’apertura di un tavolo di confronto in Prefettura a Brindisi con l’intervento della task force del Sepac (Sistema Economico Produttivo e delle Aree di Crisi) della Regione Puglia, da cui è affiorata “una soluzione efficace, attraverso l’intervento di un nuovo operatore della cantieristica”, dotato di un piano industriale “di significativa rilevanza”, e che “ha assunto l’impegno di corrispondere all’ente portuale tutti i canoni non versati dalle società già concessionarie”, questione affatto secondaria al pari della garanzia dei livelli occupazionali.

Un salvataggio delle società Damarin-Cbs non era possibile, rileva l’authority nella sua nota, stante lo stato di dissesto: “Pende, peraltro, per una delle società, una istanza di fallimento da parte dei dipendenti che vantano crediti per mancato pagamento di arretrati di notevole entità”. Quindi il richiamo all’ultimo passaggio, quello della riconsegna delle aree e dei beni immobili all’Adsp da parte di Cbs-Damarin “allo scopo di consentire la formalizzazione della concessione al Consorzio che nell’immediato costituisce l’unica seria e concreta possibilità di riavviare speditamente le attività produttive con il conseguente riassorbimento dei lavoratori”.