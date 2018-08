Parere negativo della giunta regionale a parco eolico a San Pancrazio

SAN PANCRAZIO SALENTINO - La giunta regionale ha espresso oggi, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la Valutazione di impatto ambientale nella seduta del 7 giugno 2018 e alle posizioni espresse dagli enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti, per quanto di propria competenza, giudizio negativo di compatibilità ambientale, per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nei comune di San Pancrazio Salentino proposto dalla società Tozzi Green SpA.

La giunta regionale precisa che il provvedimento costituisce esclusivamente parere nell’ambito della procedura di Via di competenza del Ministero dell'Ambiente. Analogo parere negativo è stato espresso dalla giunta regionale (con revoca di una precedente delibera sostituita dal provvedimento odierno) a proposito di un altro progetto di parco eolico che Tozzi green SpA aveva chiesto di poter realizzare in territorio del Comune di San Severo (Foggia).