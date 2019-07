Piattaforma per mega yacht realizzata a Brindisi, destinazione Genova

BRINDISI – Adesso si trova “parcheggiato” presso il piazzale adiacente alla banchina di Costa Morena est del porto di Brindisi, nei pressi del molo carbone. Nei prossimi giorni prenderà il largo alla volta del porto di Genova. E’ stato realizzato presso lo stabilimento brindisino della Scandiuzzi, azienda metalmeccanica con sede in provincia di Treviso, lo ship lift, una piattaforma destinata a un operatore leader nel refitting di mega yacth di lunghezza di 110 metri e porta complessiva di 3000 tonnellate.

L’opera, lunga 82 metri per 22 meri di larghezza, con un peso di 900 tonnellate, sarà trasportata via mare dalla ditta Fagioli Spa. Ad agosto sarà installata in cantiere. Il collaudo è previsto entro settembre 2019.

Lo ship lift sarà gestito da software adeguati e sarà movimentato con l’ausilio di 16 argani della portata di 400 tonnellate cada uno, forniti dalla stessa Scandiuzzi Steel Constructions SpA, realtà che opera sul territorio locale da oltre vent’anni. Integrata com’è nel tessuto produttivo locale - attualmente è gold sponsor della Dinamo Basket Brindisi – porta lustro all’industria brindisina realizzando progetti di notevoli dimensioni destinati al mercato europeo ed internazionale.

Il prossimo 23 luglio, alle ore 10, presso il cantiere di Costa Morena, Fulvio Scandiuzzi (Ceo dell’azienda), alla presenza del cvalier Renzo Scandiuzzi e di tutta la proprietà, presenterà alle autorità locali, alla stampa e agli addetti ai lavori, il progetto “Ship-lift”.

Con l’occasione sarà annunciata la visione di sviluppo aziendale in relazione alle attività produttive locali, nell’ottica di perseguimento del progresso e raggiungimento di nuovi traguardi come quelli fin qui oggi ottenuti.

Gallery