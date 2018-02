Cerimonia per presentare le nuove aree dell'Aeroporto del Salento

BRINDISI - L'Aeroporto del Salento di Brindisi sarà per alcuni giorni l'unico scalo passeggeri della regione per i voli nazionali ed internazionali, a causa della chiusura dell'aeroporto di Bari dalle ore 23 del 28 febbraio a tutto l'8 marzo prossimi, resasi necessaria per interventi di potenziamento delle infrastrutture, con trasferimento sulle piste del Papola Casale dei voli.

Una vera e propria prova del fuoco, che è stata preparata, sul piano dei servizi ai passeggeri, con vari tavoli tecnici nelle settimane scorse. Saranno incrementati infatti i collegamenti via pullman tra le due città, è stato raggiunto un accordo tra i servizi di taxi di Bari e Brindisi per uniformare le tariffe nel periodo interessato, mentre i parcheggi saranno sottoposti ad una pressione notevole.

Intanto, non è un caso, il 27 febbraio il presidente e il consiglio di amministrazione di Aeroporti di Puglia saranno a Brindisi per la cerimonia di presentazione delle nuove aree realizzate nell'Aeroporto del Salento. L'evento avrà inizio alle 11,30.