Aerospazio: il premier Conte allo stand pugliese di Parigi

Il premier Giuseppe Conte in visita allo stand della Regione Puglia e del Distretto tecnologico aerospaziale, all’Air Show 2019 di Parigi-Le Bourget, una delle rassegne mondiali più importanti del settore. Al primo ministro Conte è stato presentato il progetto di un nuovo evento internazionale che nella primavera 2020 a Grottaglie metterà in contatto un selezionato numero di start up ad alto profilo innovativo-tecnologico nel campo aeronautico e spaziale, e nel settore dei mezzi senza pilota, le piccole medie imprese pugliesi ed il mondo finanziario internazionale ed in particolare con il sistema dei fondi specializzati in questo tipo di investimenti.

L’iniziativa è stata presentata durante un incontro con i giornalisti dall’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Cosimo Borraccino, che ha sottolineato “come tutto il sistema industriale del settore, da Foggia a Bari e Brindisi, avrà l’opportunità di presentarsi durante i lavori previsti.” A margine della presentazione dell’iniziativa, l’assessore Borraccino e il presidente del Distretto tecnologico aerospaziale, Giuseppe Acierno, si sono intrattenuti nell’area stand della Regione Puglia con il presidente del Consiglio.

Al premier è stato illustrato in anteprima l’evento 2020 “Dalla genialità al business” come prima fase di un percorso di ulteriore valorizzazione del sistema pugliese dell’aerospazio e dello scalo di Grottaglie. Conte, anche da pugliese, si è congratulato per la qualità del sistema aerospaziale costruito in Puglia e che ne fa una eccellenza a livello nazionale e internazionale grazie al collegamento tra grandi, medie e piccole imprese del settore costruito in quasi tutte le province pugliesi.

L’evento di Grottaglie sarà organizzato da Dta e da Puglia Sviluppo e non a caso si svolgerà a Grottaglie, dove si concentrano attività industriali attorno all’aeroporto che vanta la più grande pista di atterraggio d’Europa, indicato come sede di uno spazioporto da cui decolleranno orizzontalmente i vettori del futuro, sede anche di un’area test bed per la sperimentazione delle nuove soluzioni aeronautiche ed in particolare per il volo senza pilota, unica nel Sud Europa.

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale, che vede nella sua compagine sociale diverse realtà industriali all’avanguardia, fra cui il Gruppo Leonardo, da tempo si sta qualificando come punto di riferimento per la ricerca e la formazione avanzata in questi settori, anche al di fuori dei confini regionale e nazionali. La Regione Puglia si attiverà per coinvolgere il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Ice, mentre l’iniziativa verrà posta all’attenzione dell’Agenzia Spaziale Europea e dell’Agenzia Spaziale Italiana ed di alcune fra le principali aziende del settore a livello mondiale, alcune delle quali hanno recentemente costituito del fondi d’investimento proprio per intervenire su start up interessanti ed innovative.

L’iniziativa si svolgerà su due giornate caratterizzate da un momento convegnistico suddiviso fra le tematiche dell’evoluzione tecnologica in questi campi e l’analisi del valore aggiunto, in termini economici e culturali, di una start up che cresce e si consolida sul mercato. In questa prospettiva verranno sottolineati gli strumenti, i ruoli e le opportunità che Ice, Dta, Regione Puglia e Puglia Sviluppo mettono a disposizione per agevolare il processo di crescita di questo tipo di aziende. Seguiranno incontri business to business e singole presentazioni delle start up che avranno a disposizione piccoli spazi espositivi dove presentare idee e primi prodotti.

Il presidente del Dta Giuseppe Acierno ha voluto ricordare come “questa nuova iniziativa si inserisca nel solco delle innumerevoli attività svolte ed in corso di svolgimento che si rivolgono al mondo della ricerca, delle imprese, dei giovani con gli obiettivi di creare valore da un punto di vista economico e culturale”.