Centro storico e turismo: incontro con i cittadini e gli operatori

FASANO - Il centro storico di Fasano e l'offerta turistica sono il tema di un iIncontro pubblico con cittadini, associazioni, operatori economici promosso dal Comune di Fasano per lunedì 29 ottobre alle 15 nella sala di rappresentanza del municipio. Come attrezzare il centro storico per renderlo appetibile e sostenibile dal punto di vista turistico? Quali gli interventi da effettuare? Quali le zone da riqualificare, sono le domande sul tappeto.

“L’incontro è rivolto a tutti - dice il sindaco Zaccaria – soprattutto a quei i cittadini che vivono nel centro storico e che ne conoscono pregi e criticità, ma anche alle associazioni, agli operatori del commercio e del settore turistico che avranno la possibilità di esporre i propri punti di vista e presentare proposte e suggerimenti sugli interventi da effettuare. Si tratta di un incontro particolarmente significativo in quanto pareri e indicazioni confluiranno nella proposta progettuale da presentare alla Regione Puglia".

L'amministrazione comunale infatti punta ad accedere ai finanziamenti previsti per gli interventi strategici di infrastrutturazione turistica. All’incontro interverranno il sindaco, Francesco Zaccaria, l’ing. Rosa Belfiore, dirigente del Settore Lavori Pubblici e l’arch. Michele Sgobba, della Finepro Srl, incaricato dall’elaborazione degli interventi.