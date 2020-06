Navi da crociera a Brindisi solo dal 3 agosto: fino a ottobre 18 toccate

BRINDISI – Non sarà facile la ripresa del settore crocieristico in tutto il mondo, e la stagione è stata sostanzialmente dimezzata anche nei porti di Brindisi e Bari, stando agli aggiornamenti del programma forniti dall’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. Si comincerà, infatti, ad agosto in entrambi i porti, con la differenza che a Bari, tra agosto e dicembre, ci saranno 115 toccate di navi da crociera, mentre a Brindisi solo 18 da agosto a ottobre.

Il motivo di ciò risiede soprattutto in due fattori: Bari ha cominciato con le crociere molto prima di Brindisi; Bari è dotata di infrastrutture dedicate al solo traffico crocieristico con un apposito terminal, mentre a Brindisi l’Autorità di Sistema portuale fatica a portare avanti il progetto per i cinque nuovi accosti per grandi navi ro-ro e da crociera a Sant’Apollinare, per non parlare di ciò che serve a sostituire – come reddito portuale e occupazione – la vicinissima cessazione del traffico del carbone.

Piccolo inciso: da fonti certe, Bari realizzerà quel terminal per il rifornimento di metano delle navi con propulsione a gas, incluse quelle da crociera – la nuova frontiera del trasporto marittimo – per il quale Edison invece ancora attende risposte dal Comune di Brindisi. Chi è causa del proprio male, eccetera: il proverbio lo conoscono tutti, quindi le solite lamentazioni su presunti canali preferenziali per il porto di Bari sono del tutto fuori luogo. Si consideri che non pochi operatori marittimi di Brindisi devono migrare proprio sulle banchine del capoluogo di regione per restare nel mercato.

Torniamo al programma per il porto di Brindisi: si comincerà lunedì 3 agosto con la Msc Musica, che effettuerà 12 delle 18 toccate previste. Altre quattro saranno effettuate dalla Aldamira della compagnia tedesca Aida, del Gruppo Costa, mentre due toccate saranno effettuate dalla Berlin della compagnia Fti Cruises con sede a Malta (986 al 1998, la Berlin è stata il set della serie televisiva, andata in onda anche sulle reti italiane, Das Traumschiff, la Love Boat in chiave tedesca).

Quasi tutte le toccate saranno di lunedì, l’ultima il 19 ottobre della Msc Musica, mentre l’unica di martedì sarà effettuata l’8 settembre dalla Berlin. Non vedre alcune navi che hanno battuto Brindisi negli anni scorsi, come quelle della Tui, altra nota compagnia tedesca. Tra lockdown, scelte obbligate, mancanza di strutture per le grandi navi e occasioni perdute, con un giugno senza la regata internazionale Brindisi-Corfù, e il mese di luglio senza crociere, per il porto di Brindisi si profila un’estate sotto tono. Più di quanto è stato fatto, considerando l’assenza di un terminal dedicato, l’Authority non poteva.