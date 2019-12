Cmc convocata da Leonardo Elicotteri sul piano industriale

CAROVIGNO – Potrebbero esserci sviluppi nella vicenda della Cmc, l’azienda di costruzioni e montaggi industriali di Carovigno, che secondo la Fiom Cgil (ma anche secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano), starebbe operando una delocalizzazione di commesse.

Cmc ha spiegato che si tratta invece di attivazione di un sito produttivo nell’area di Swindnik dopo l’acquisizione di un ordine da Leonardo Poland (che sta sostenendo la nascita di un indotto attorno alla sua base industriale rappresentata dallo stabilimento della Pzl in Polonia), e non di un trasferimento all’estero di commesse italiane.

Un’operazione a tempo, ha detto a BrindisiReport l’amministratore di Cmc, Alfonso Centuori, utile anche a sostenere una transizione finalizzata a una più importante partecipazione dell’azienda alle attività di Leonardo a Grottaglie.

Nelle ultime ore, il management di Cmc è stato ufficialmente invitato nella sede centrale di Leonardo Elicotteri a Cascina Costa, per un approfondimento delle proposte avanzate dalla stessa Cmc alla committente in un precedente incontro. Centuori ha comunicato alla Regione Puglia di ritenere opportuno condurre da solo la trattativa in quella sede.