Bonifiche area Sin di Brindisi: protocollo contro infiltrazioni malavitose

BRINDISI - Un protocollo tra la Prefettura e Syndial Spa, la società di servizi del gruppo Eni presente in tutti i siti produttivi petrolchimici ed energetici, per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle attività di bonifica previste per il Sito di interesse nazionale (Sin) di Brindisi, sarà siglato venerdì 12 ottobre alle 11,30 presso il Palazzo del Governo. In base al protocollo, ogni insediamento di impresa destinataria di appalti nell'area, dovrà essere corretto e trasparente.

Si tratta di una prassi ormai ordinaria, ma che deve conservare il proprio carattere di vigilanza concreta, cui si impegna in primo luogo il soggetto appaltante, in questo caso Syndial per il gruppo Eni. A Brindisi c'è stato nel recente passato un caso di denuncia di presunte pressioni malavitose da parte di un imprenditore, di cui si parlerà al processo sul caso di appalti Enel nel sito di Cerano (ipotesi tuttavia non contestate in sede di richiesta di rinvio a giudizio), vicenda in cui la stessa società ha segnalato i casi sospetti che hanno coinvolto nell'inchiesta della procura brindisina anche manager del gruppo.

E c'è anche l'esempio di una delle società che conduce gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della discarica Micorosa (appaltati dal Comune di Brindisi con ribasso del 70 per cento), finita in amministrazione giudiziale dopo una indagine della magistratura inquirente di Catania. Eni, assieme ad Enel, è la principale fonte di commesse nell'area industriale di Brindisi, e non solo per le aziende del settore delle manutenzioni meccaniche locali. Uno scenario che richiede la massima attenzione.