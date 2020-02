Evasione tributi comunali: Confcommercio chiede incontro al sindaco Rossi

BRINDISI - La Confcommercio della provincia di Brindisi ha inviato al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ed al presidente del consiglio comunale, Giuseppe Cellie, una richiesta di convocazione urgente di un incontro relativo al regolamento per le misure di contrasto all’evasione dei tributi comunali ed un incontro relativo alle modifiche che l’rnte intende apportare al regolamento sui dehors.

"Nel primo caso, come è noto - si legge in un comunicato dell'associazione di categoria - la Confcommercio ha proposto la cancellazione della misura che prevede la chiusura delle attività commerciali per 90 giorni, così come ritiene fondamentale la modifica del regolamento nella parte relativa ai termini di riscossione, concedendo la possibilità di accedere ad una dilazione fino a 72 rate (come per i tributi statali), a partire da posizioni debitorie superiori ai 3.000 euro".

"Per quanto riguarda i dehors, invece, la Confcommercio ritiene indispensabile un confronto preventivo con le associazioni di categoria per evitare che eventuali modifiche determinino danni gravissimi a tutti gli operatori del settore. La Confcommercio, infine, ribadisce l’invito ai commercianti brindisini, così come accaduto in altre occasioni, a dare il massimo sostegno all’attività dell’associazione, fornendo consigli e partecipando alle iniziative che riguardano ogni forma di tutela al comparto del commercio".