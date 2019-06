Confindustria Ambiente: Rosario Mazzarella confermato alla presidenza

BRINDISI - L’imprenditore Rosario Mazzarella, titolare della (S.eco.m Srl) è stato confermato alla presidenza della sezione Ambiente di Confindustria Brindisi. Il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2023 è stato definito nel corso dell’assemblea generale che si è svolta lo scorso 24 giugno.

Di seguito, le cariche: vice presidente: Albino Vetrugno (Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl); consigliere componente aggiuntivo in giunta: Giuseppe Trevisi (Sea Srl); consigliere delegato Piccola Industria, Mario Prato (Novus Srl); consigliere, Antonio Silvestrini (Ecoimpianti Sud Srl).

Rosario Mazzarella, al secondo mandato in qualità di presidente della sezione Ambiente, ha ringraziato l’assemblea per la fiducia accordatagli e ha espresso il proposito di proseguire nel lavoro avviato sui temi e le questioni di carattere ambientale con il supporto dei colleghi del consiglio direttivo e il coinvolgimento di tutte le imprese associate alla Sezione, in piena sintonia con la presidenza di Confindustria Brindisi.

In particolare, Mazzarella intende – attraverso il lavoro della Sezione – contribuire concretamente alla soluzione delle annose problematiche che interessano l’area industriale di Brindisi e più in generale l’intero territorio provinciale, quali il sito di interesse nazionale per le bonifiche e il ciclo dei rifiuti.