Sanitaservice, settore pulizie: "Futuro incerto per i lavoratori"

BRINDISI – Il futuro dei lavoratori del settore delle pulizie della ditta Sanitaservice è stato al centro di un incontro fra i rappresentanti del sindacato Cobas di Brindisi (il segretario provinciale Roberto Aprile e Giancarlo Petruzzi) e il capo di Gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanizzi, che si è svolto martedì (12 giugno) presso la sede del Consiglio regionale. L'incontro si è svolto alla presenza del Consegliere Regionale Mauro Vizzino, presidente della commissione regionale sull'ambiente.

A preoccupare il sindacato sono le recenti sentenze del Consiglio di Stato che, a detta del Cobas, “riportano indietro gli stessi alle cooperative”. Nella stessa riunione si è discusso anche “della necessità che i lavori di efficientamento energetico che si stanno realizzando all’ospedale Perrino possano essere estesi ai locali esclusi dagli attuali interventi”: “Abbiamo esposto al Capo di Gabinetto che la doppia sentenza della magistratura di fatto annulla il passaggio in Sanitaservice - si legge in una nota del Cobas - dei lavoratori di Brindisi e ha costretto la Asl a indire una nuova gara per le pulizie. Gara che ha già mosso pericolosamente i primi passi”.

Il sindacato Cobas ha esposto la necessità “di bloccare tale operazione rappresentando al Capo di Gabinetto un percorso rivolto alla soluzione di tale problema, ossia una discussione in punto di diritto ben rappresentata dai rappresentanti del Cobas”. Il capo di Gabinetto, da quanto riferito dal sindacato, “ha preso atto della interessante proposta presentata dal Cobas riservandosi di approfondire la questione nei prossimi giorni”, affermando “che molti aspetti posti nella discussione dai rappresentanti del Cobas offrono spunti molto interessanti”.

Secondo il Cobas è “possibile fermare l’assalto delle cooperative che attraverso queste sentenze vogliono far saltare non solo il settore delle pulizie a Brindisi ma quello della Sanitaservice a livello regionale”. Il Cobas ritiene “che la nostra umile proposta possa vedere luce attraverso un atto di volontà politica della Regione Puglia rivolta a bloccare la decisione della Asl di Brindisi di indire questa nuova gara”.

Altro punto presentato al Capo di Gabinetto è quello relativo alla necessità di completare il rivestimento esterno del Perrino “che ad oggi - si legge nel comunicato - riguarda solo la parte alta, escludendo quindi la cosiddetta parte bassa”. “L’intervento di efficientamento energetico sullo stabile - si legge ancora - permetterà un notevole risparmio energetico, con un risparmio significativo di spese per il combustibile ed un importante miglioramento ambientale”.

Il sindacato ricorda che “i lavori volgono al termine e i 20 operai impegnati hanno già ricevuto comunicazione che a fine giugno molti di loro andranno a casa”. “Al rappresentante della Regione - affermano i rappresentanti del Cobas - abbiamo espresso come sindacato e come cittadini Brindisini la necessità di completare i lavori nel nostro ospedale”.

Gli stessi hanno riferito “anche di un incontro su questo tema avuto nei giorni scorsi con il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone”. Quest’ultimo ha riferito “nel corso della riunione che la Asl di Brindisi ha partecipato ad un bando di gara regionale che mette a disposizione dei fondi per l’efficientamento energetico”: “Anche su questo nostro intervento – conclude il Cobas - il Capo di Gabinetto ci ha confermato che sarà alta l’attenzione della Regione Puglia nei percorsi che gli uffici stanno realizzando in proposito. La riunione si è conclusa con il proponimento di vedersi a breve ed a cercare percorsi condivisi”.