Lavoratori Revisud, sbloccati pagamenti cassa integrazione

BRINDISI – Ha avuto una conclusione positiva il presidio davanti alla sede dell’Inps di Brindisi con i lavoratori in cassa integrazione della Revisud, promosso da Fiom Cgil, Uglm e Cobas. I lavoratori erano esasperati dalla mancata riscossione di due mensilità di Cig, disagio già esposto lunedì scorso in Prefettura, dovuto non solo al non percepire regolarmente la cassa integrazione, ma anche alla responsabilità aziendale – dicono i sindacati - per la mancata rotazione lavorativa con le conseguenti penalizzazioni.

I lavoratori esasperati dal disagio economico che si riversa pesantemente sulle loro famiglie, avevano deciso con i sindacalisti di chiedere un un'urgente incontro al direttore dell’Inps di Brindisi. Ma dopo tre ore di attesa hanno chiesto e ottenuto di salire negli uffici, dove sono stati ricevuti. Nel frattempo all’Inps era giunta anche una telefonata della vice-prefetto Maria Antonietta Olivieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A sindacati e lavoratori è stato comunicato che non vi sono più problemi nella riscossione della cassa integrazione, che l'Inps stava già ponendo in pagamento visto il completamento dell’iter della domanda da parte della stessa Revisud.