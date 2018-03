Stagione crocieristica, 44 scali a Brindisi: ecco tutte le navi

BRINDISI – Saranno 44 in questa stagione le toccate programmate delle navi da crociera nel porto di Brindisi, secondo il programma stilato dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. Trenta quelle della Msc Musica di Msc Crociere, nave che torna a Brindisi come porto di imbarco per la seconda stagione consecutiva, sempre di lunedì e a partire dal 26 marzo. Per tutte le navi, la Adsp ha concordato con le varie compagnie l’attracco nel porto interno, alla banchina ex Carbonifera della stazione marittima, dove si trova anche il terminal per le verifiche dei bagagli ed il check-in.

Se ci sarà concomitanza di presenze (e ciò in alcuni giorni avverrà), si potrà utilizzare per una delle due navi la banchina di S. Apollinare. In caso di meteo avverso, tale da rendere rischioso il transito nel Canale Pigonati, si utilizzeranno gli ormeggi di Costa Morena Nord e Costa Morena Est. Un’altra occasione per valorizzare Brindisi non solo come porta di accesso alle risorse artistiche e paesaggistiche della Valle d’Itria con i sui centri, e a Lecce, ma anche come città che può offrire occasioni di interesse culturale.

Ma Msc non sarà l’unica compagnia a fare tappa a Brindisi con frequenza: ci saranno anche le prestigiose unità della Seabourn Cruise Line, brand di Carnival Corporation, la Seaburn Odyssey già nota a Brindisi, e per una volta anche la nuovissima (varata a settembre 2017 da Fincantieri) e lussuosa Seaburn Ovation. Unità, quest’ultima, da 40.350 tonnellate di stazza lorda, lunga 210 metri, larga 28 ma destinata solo a 600 passeggeri, in spaziose suite doppie tutte dotate di balcone privato.

Oltre alla Msc Musica, il nostro porto accoglierà dunque la Celestyal Olimpia lunedì 21 aprile, la Aegean Odyssey mercoledì 23 maggio e mercoledì 20 settembre, la Wind Surf mercoledì 30 maggio e lunedì 13 agosto, la Seaburn Odyssey martedì 5 giugno, mercoledì 4 luglio, mercoledì 1 agosto, mercoledì 29 agosto, mercoledì 26 settembre, la Wind Star giovedì 26 luglio e domenica 5 agosto, la Azamara Quest martedì 25 settembre, la Seaburn Ovation martedì 6 novembre, e la tedesca Artania lunedì 19 novembre. L’agente della Msc a Brindisi è Zaccaria, Gorgoni per la Aegean Odyssey, per la Seaburn Odyssey, la Seaburn Ovation e tutte le altre navi l’agente è Titi Shipping.