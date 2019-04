Stp, approvato il bilancio 2018: è il quinto con utile

BRINDISI - Si è svolta oggi l’assemblea dei soci della Stp Brindisi nel corso della quale è stato approvato il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 con un utile di oltre 360 mila euro. La Società trasporti pubblici replica i risultati positivi conseguiti negli ultimi cinque esercizi e, in tal modo, attesta la continuità assicurata al percorso di efficientamento dei processi aziendali e di consolidamento patrimoniale da tempo intrapreso.



"Nel corso dell’assemblea, il sindaco Riccardo Rossi, nella sua qualità di presidente della Provincia e sindaco di Brindisi, ha espresso il proprio compiacimento per i risultati ancora positivi raggiunti da Stp ed ha manifestato adesione alla proposta degli amministratori di destinare l’utile di esercizio a riserva per investimenti, in particolare per acquisto di mezzi e tecnologie a servizio della collettività", si legge nella nota.

A tal proposito, prima dell’inizio dell’Assemblea è stato presentato un nuovo autobus urbano da 12 metri acquistato dalla Stp Brindisi con fondi propri e finalizzato a migliorare i percorsi urbani verso le marine. Tale autobus è dotato di allestimenti di particolare pregio ed è il primo autobus ad alimentazione ibrida in circolazione nella Regione Puglia.

