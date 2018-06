Stp: certificato l'ingresso della motobarca nel trasporto urbano

BRINDISI - Stp Brindisi comunica che l’ente di certificazione Dnv-Gl ha confermato la certificazione del sistema di gestione per la qualità, integrandola con il trasporto nelle acque del porto interno. L’azienda è da tempo dotata del sistema per la qualità che è uno strumento con il quale è possibile monitorare, verificare e migliorare continuamente le procedure interne aziendali.

Tale strumento, operando una ottimizzazione ed un controllo dei processi, assicura un miglioramento del servizio con ricadute positive sulla gestione e quindi sui clienti che usufruiscono dei mezzi pubblici per il trasporto. In questa occasione è stato integrato nel sistema anche il trasporto via mare, noto come servizio “motobarca”, inserendolo così definitivamente ed a pieno titolo nel trasporto urbano di Brindisi.

Queste attività rientrano nelle più ampie politiche di miglioramento del servizio aziendali che ben presto saranno completate con il rinnovo di numerosi autobus reso possibile da finanziamenti regionali e nazionali e da risorse proprie dell’azienda.

Il direttore Maurizio Falcone ed il presidente Rosario Almiento hanno ringraziato tutto il personale aziendale che ogni giorno assicura il corretto svolgimento dei collegamenti svolti da Stp Brindisi con la consapevolezza della necessità di operare secondo standard qualitativi elevati.