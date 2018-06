Swiss conferma il volo Brindisi-Zurigo: dal prossimo ottobre diventa annuale

BRINDISI - Aeroporti di Puglia comunica che la compagnia elvetica Swiss, già presente in Puglia sugli aeroporti di Bari e Brindisi, ha deciso di consolidare la propria presenza nella regione. In questo contesto, si inserisce, infatti, la conferma su base annua – e non più stagionale come sino ad ora avvenuto – del collegamento già attivo tra l’Aeroporto del Salento di Brindisi e quello di Zurigo. Con l’inizio della prossima stagione invernale, pertanto, il volo attualmente effettuato tre volte a settimana, verrà operato con due frequenze settimanali, il venerdì e la domenica.

Orari

Brindisi - Zurigo

Volo da – per part - arr giorno

LX1721 BDS - ZRH 14.30 -16.35 venerdì

LX1721 BDS - ZRH 14.55 -17.00 domenica

Zurigo - Brindisi

Volo da – per part - arr giorno

LX1720 ZRH - BDS 11.55 – 13.50 venerdì

LX1720 ZRH - BDS 12.15 – 14.10 domenica

La soddisfazione del presidente di Adp

Soddisfazione per l’annuncio è stata espressa dal Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, per il quale “ la decisione del vettore di rendere stabile il collegamento Brindisi - Zurigo, uno dei principali hub europei per numero di collegamenti, non deve sorprendere. Il mercato svizzero, infatti, rappresenta uno delle principali aree fonte per il turismo della nostra regione, e del Salento in particolare.

La conferma del volo diviene fondamentale quale supporto operativo alle politiche di destagionalizzazione che rappresentano un fattore fondamentale per sviluppare, ulteriormente, la crescita dell’offerta turistica regionale".

"Il tutto – ha proseguito il Presidente Onesti – senza dimenticare quanto importante sia per i cittadini e per le imprese pugliesi la possibilità di usufruire, in una logica di network globale di destinazioni che solo primari vettori possono assicurare, di collegamenti comodi, efficienti e funzionali, anche per quelli in prosecuzione. Questa nuova iniziativa, non casuale, frutto degli eccellenti risultati ottenuti sul piano delle infrastrutture e della credibilità commerciale raggiunta da Aeroporti di Puglia, porterà ulteriori benefici ai livelli di accessibilità territoriale e renderà ancor più significativo la crescita della componente internazionale che rappresenta, ormai, il tratto distintivo della crescita del traffico passeggeri sui nostri aeroporti”.

“Con l'ampliamento delle frequenze, rafforziamo ulteriormente il nostro impegno verso la Puglia. La Svizzera e l'Italia meridionale saranno collegate tutto l'anno, il che rafforzerà ulteriormente il traffico turistico tra i due Paesi", afferma Steffen Weinstok, Responsabile Vendite Italia e Malta del Gruppo Lufthansa.