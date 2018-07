Traffico merci: al via l'interfaccia nave-treno a Costa Morena

BRINDISI - Container e altre merci trasportate per ferrovia hanno finalmente un'interfaccia nave-treno anche a Brindisi. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha concesso infatti per tre anni e in via sperimentale a Mercitalia Shunting & Terminal, società per la produzione e la commercializzazione del trasporto ferroviario di merci controllata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato Italiane Spa, l’affidamento del servizio ferroviario in ambito portuale e la movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali, con contestuale messa a disposizione di binari funzionalmente collegati al nuovo raccordo ferroviario presso lo sporgente di Costa Morena Est.

L’atto, spiega un comunicato dell'Adsp, giunge dopo il rilascio del verbale di transitabilità dell’impianto infrastrutturale (il nuovo fascio di binari in banchina), rilasciato da Rete Ferroviaria Italiana alcuni giorni fa. L’atto di concessione da parte dell'Adsp prevede, tra l’altro, che Mercitalia si stabilisca a Brindisi con adeguati uffici, mantenendo in efficienza i mezzi impegnati e le infrastrutture assegnate, attraverso un team di manutenzione-pronto intervento operante in loco.

Alla società, secondo l'atto concessorio, competono tutte le operazioni inerenti il servizio di manovra e formazione treni, tutte le prestazioni accessorie al trasporto ferroviario, movimentazione e trazione dei carri e dei convogli ferroviari in arrivo e in partenza negli ambiti collegati al porto di Brindisi e tutte le relative attività complementari per conto delle imprese che eseguono il trasporto ferroviario, dei terminalisti del porto e degli operatori in generale. È inoltre prevista la realizzazione di uno snodo di composizione e scomposizione dei treni, presso la banchina di riva di Costa Morena Est.

La concessione, comer già detto, ha durata triennale e, al fine di agevolare lo sviluppo della nuova tipologia di trasferimento del traffico, l’Adsp ha ottenuto oneri di favore per l’avvio della start-up, in base alla quale la tariffa più alta ammonterà a 412,50 euro per le manovre di terminalizzazione dai binari di arrivo della stazione di Brindisi ai binari di carico in banchina e viceversa. Il sistema di binari portuali si collega alla Rete Ferroviaria Nazionale (stazione di Brindisi Centrale), attraverso il cosiddetto raccordo ferroviario consortile, di proprietà del Consorzio Asi di Brindisi che ne detiene concessione di esercizio, in virtù di un contratto stipulato con Rfi per regolare il mantenimento dell’opera.