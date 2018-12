Trenta autisti e un operatore qualificato: la Stp assume nuove unità

BRINDISI – Trenta nuovi conducenti e un operatore qualificato d’ufficio. Nuove assunzioni alla Stp (Società di trasporti pubblici) di Brindisi. I nuovi autisti verranno individuati in base alla graduatoria pubblicata il 3 dicembre 2018. Questa infatti andrà in scorrimento, tenuto conto degli immediati pensionamenti. Complessivamente l’azienda, nel 2018, ha proceduto con l’assunzione di 38 nuove unità-

Contestualmente è stato pubblicato un nuovo avviso di selezione pubblica per esami per un addetto operatore qualificato di ufficio. La procedura è riservata alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n° 68/1999: vittima del dovere o di superstite dei soggetti medesimi; vittima del terrorismo e della criminalità organizzata, di coniuge e figlio superstite, ovvero fratello convivente e a carico qualora unico superstite, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi; orfano o, in alternativa, di coniuge superstite, di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 31 gennaio 2019 alle ore 12, come da bando allegato.

Il presidente Rosario Almiento ha evidenziato che il 2018 ha confermato il trend positivo degli ultimi anni, consolidando il ruolo di Stp Brindisi nell’ambito del trasporto pubblico nella Regione Puglia. Il direttore Maurizio Falcone ha rimarcato la tenuta e la bontà dei conti aziendali che consentono di assicurare il necessario turn-over delle maestranze.