Un comitato scientifico per promuovere all'estero il brand Fasano

FASANO - Ha già una notevole notorietà in campo turistico, ma Fasano punta ancora più in alto, vuole ampliare soprattutto all'estero la conoscenza della propria offerta turistica e culturale, e perciò vuole Con delega del 29 agosto 2017, il sindaco di Fasano ha affidato al consigliere comunale Pierfrancesco Palmariggi l’approfondimento della materia concernente la valorizzazione internazionale del territorio, quale elemento per lo sviluppo turistico e culturale della città. Obiettivo, l’elaborazione di strategie e politiche di promozione dell’immagine della Città di Fasano all’estero per la ricerca di partner istituzionali che favoriscano la cooperazione internazionale, l’organizzazione di manifestazioni e gemellaggi, la programmazione di iniziative per la realizzazione del brand Fasano e per la promozione dello stesso nel mondo.

“Per la multidisciplinarietà degli argomenti da trattare - dichiara il sindaco Francesco Zaccaria - l’Amministrazione ha inteso costituire un Comitato Tecnico Scientifico per collaborare con il consigliere delegato ai fini dell’approfondimento della materia e la realizzazione delle attività previste. L’organismo sarà formato da rappresentanti dell’Amministrazione ed esperti di economia turistica, politiche europee e internazionali, cooperazione, management delle aziende e degli eventi turistici, legislazione dei beni culturali e del turismo, economia, statistica, storia delle tradizioni popolari, storia dell’arte, ecc.

Sarà creata una short list di esperti cui attingere per la nomina dei componenti il comitato. Per lo svolgimento delle attività all’interno del Comitato non sono previsti compensi o rimborsi spese”. Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al prossimo 15 ottobre. Avviso pubblico e modulistica sono pubblicati sul sito del Comune di Fasano all’indirizzo: https://fasano.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_393557_0_1.html

