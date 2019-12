Estate in Sicilia dall'Aeroporto del Salento con voli settimanali

BRINDISI - Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 27 giugno 2020 la compagnia aerea Dat Volidisicilia avvierà due nuovi collegamenti da Brindisi verso Palermo e Catania. L’operativo prevede una frequenza settimanale, ogni sabato, e sarà effettuato dal 27 giugno fino al 5 settembre con il seguente orario.

“I collegamenti con Palermo e Catania – dichiara Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia - rappresentano una novità assoluta per l’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il Piano strategico di Aeroporti di Puglia attribuisce particolare importanza all’attivazione di rotte, non solo internazionali, da/per aree con elevato potenziale di traffico. La Sicilia rientra sicuramente tra queste”.

Luigi Vallero direttore generale della Dat Volidisicilia dice: “Il nostro investimento in Sicilia è molto importante perché l’operazione coinvolge fino a 4 aeromobili che operano più di 7 mila voli all’anno trasportando oltre 250 mila passeggeri. La nostra volontà è di crescere in Italia nei prossimi anni, ecco perché a partire dal prossimo giugno apriremo un volo tutti i sabati da Brindisi verso Palermo e Catania. Siamo sicuri che questi due nuovi collegamenti, in prima assoluta, rafforzeranno i flussi turistici tra due delle regioni italiane con il maggior potenziale di sviluppo”.

Dat, è una compagnia aerea danese fondata nel 1989 da Kirsten e Jesper Rungholm e che quest’anno ha festeggiato i suoi 30 anni. La Datcon il marchio Volidisicilia, dall’1 luglio 2018 opera nell’isola come assegnataria per i prossimi quattro anni dei collegamenti in oneri di servizio pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria.