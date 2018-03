Agroalimentare: opportunità in Pennsylvania e West Virginia

BRINDISI – Le esternazioni del presidente Usa, Donald Trump, sulle nuove politiche dei dazi della sua amministrazione non fermano in Italia le attività di sostegno al settore agroalimentare, uno di quelli che potrebbero essere colpiti dalle nuove politiche del governo americano. In questo scenario si svolgerà mercoledì alle 10, nella sala convegni di Confindustria Brindisi, il workshop “Agrifood, wine and extra virgin olive oil opportunities in Pennsylvania e West Viriginia” (Opportunità per l’agroalimentare, il vino e l’olio estravergine di oliva in Pennsylvania e West Virginia), organizzato con la Camera di Commercio Italo-americana dei due stati in questione.

Dopo i saluti del presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Marinò, e di Carla Lucente, console onorario d’Italia a Pittsburg e presidente onorario della Italy America Chamber of Commerce, interverranno Patrizia Marani, direttore dell’Ufficio italiano sviluppo economico della Pennsylvania; Angela Mascia general manager di Europe West Virginia Developement Office, del Dipartimento del Commercio della West Viriginia; Charles De Monaco, presidente della IACC partner Fox Rothschild LLP; Giuseppe Palumbo presidente della Sezione industrie alimentari di Confindustria Brindisi; Loredana Capone, assessore regionale con delega al Turismo.