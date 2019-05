Ballottaggi a Ostuni e Mesagne: i risultati definitivi di candidati e liste

Lega e M5S fuori dalla competizione amministrativa nel Brindisino, a conferma del fatto che in questo territorio non sono anche movimenti civici radicati, e sono privi di leader locali riconosciuti come tali dagli elettori, i quali invece hanno affidato loro il governo del Paese, e alla Lega hanno anche assegnato il mandato europeo più importante. Il civismo è il serbatoio cui si rivolgono con successo attori della politica locale che hanno hanno alle spalle appartenenze ai partiti, e che riescono a riproporsi anche a livello personale, come nel caso di Domenico Tanzarella a Ostuni e Toni Matarreli a Mesagne, entrambi con percorsi a sinistra, che vanno ai ballottaggi del 9 giugno in netto vantaggio sugli avversari.

MESAGNE definitivi – Ballottaggio il 9 giugno tra Toni Matarrelli e Rosanna Saracino. Matarrelli è l’unico tra i candidati in lizza al primo turno ad aver preso meno voti delle liste che lo sostenevano.

Toni Matarrelli 47.18 (voti 7.415) – Liste 52.90 (voti 8.080): La mia città 7.73, Vizzino 7.42, Mesagne Insieme 6.94, Giovani Mesagnesi 6.72, Mesagne Popolare 5.36, Mesagne Viva 5,35, Avanti Mesagne 4.77, Mesagne al Centro 4.63, Mesagne Civica 3.99.

Rosanna Saracino 28.06 (voti 4.411) – Liste 3.976 (voti26.03): Pd 12.48, Liberi Tutti Verdi 4.66, La Emme 4.33, Mesagne Democratica 3.11, Mesagne Progressista 1.45.

Salvatore Carmine Dimastrodonato 13.62 (voti 2.141) – Liste 11.39 (voti 1.739): Mesagne Moderata 5.57, Lega Salvini 4.42, Fratelli d’Italia 1.39.

Carlo Ferraro 6.20 (voti 975) – Movimento 5 Stelle 5.79 (voti 884)

Antonio Calabrese 4.94 (voti 776) – Liste 3.90 (voti 595): Mesagne in Comune 1.98, Italia in Comune 1.91.

OSTUNI definitivi – La sfida tra Domenico Tanzarella (civiche di centrosinistra) e Guglielmo Cavallo (centrodestra) si replicherà il 9 giugno. Entrambi i candidati hanno ottenuto meno voti delle liste a sostegno, in maniera non sensibile Cavallo, in cifre più accentuate Tanzarella.

Domenico Tanzarella 42.03 (voti 8.117) – Liste 47.32 (voti 8.848): Tanzarella per Ostuni 11.68, Ostuni che Lavora 10.13, Avanti Ostuni 9.69, Scelta Sociale 5.64, Ostuni Popolare 5.17, Uniti per Ostuni 5.02.

Guglielmo Cavallo 32.33 (voti 6.243) – Liste 33.44 (6.253): Obiettivo Comune 10,27, Direzione Italia 8.95, Ostuni Futura 6.03, Lega Salvini 5.65, Forza Italia 2,54.

Angelo Pomes 19.58 (voti 1.848) – Liste 14.42 (voti 2.697): Partito Democratico 9.88, Ostuni è Viva 4.54.

Domenico Pecere 6.05 (voti 899) – Movimento 5 Stelle 4.81.

Giovanni Barletta (civiche-centrosinistra) è il nuovo sindaco di Villa Castelli con una percentuale vicina al 60 per cento (57.39). Barletta (nella foto a sinistra) ha sconfitto il sindaco uscente Vitantonio Caliandro (centrodestra), che ha ottenuto il 42.61, nella sfida a turno unico. Anche in provincia di Brindisi, come a Lecce e Bari dove è stata nettissima la vittoria dei sindaci uscenti di centrosinistra Carlo Maria Salvemini e Antonio Decaro, voto amministrativo in netta controtendenza rispetto alle elezioni europee: Lega e M5S fuori gioco. Villa Castelli quella che ha registrato la maggiore affluenza al voto, con il 74.47 per cento (77.84 nelle precedenti amministrative). Seguono Ostuni con il 72.09 (76.65) e Mesagne con il 64.50 (72.12).