Ballottaggi a Mesagne e Ostuni: netto calo dei votanti - Aggiornamenti

A Ostuni è ballottaggio fra Domenico Tanzarella e Guglielmo Cavallo. Tanzarella, già primo cittadino della Città Bianca, a capo di una coalizione di centrosinistra composta da sei liste, ha chiuso il primo turno in testa, con il 42.03, mentre Cavallo, leader di una coalizione di centrodestra che include cinque liste, deve recuperare partendo dal 32,33. Al momento sulla base del dato di dieci sezioni scrutinate è in testa Tanzarella.

A Mesagne il dato di dieci sezioni scrutinate dice Rosanna saracino 1085 voti contro i 1053 di Toni Matarrelli, un lieve vantaggio che ribalta però il dato del 26 maggio, quando Matarrelli, capo di una coalizione civica in cui sono confluite nove liste, aveva ottenuto il 47,18 dei consensi. Partiva dal 28,06 per cento, invece, la Saracino, che guida una coalizione di centrosinistra, Pd incluso, composta da cinque liste. In caso di vittoria di Rosanna Saracino si presenterà a mesagne, e non è una novità, il problema della cosidetta "anatra zoppa", vale a dire il sindaco eletto non disporrebbe della maggioranza in consiglio comunale.

Affluenza alle 23

A Mesagne il dato finale dell'affluenza è del 48.59 per cento rispetto al 64.37 del primo turno. A Ostuni, invece affluenza del 37,92 rispetto al 57,53 del primo turno. A Ostuni la percentuale definitiva dei votanti è stata del 55.91 per cento contro il 72.02 del primo turno.