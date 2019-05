Elezioni Europee: alla fine anche in provincia di Brindisi Lega prima

Aggiornamento delle 08.45 del 27 maggio 2019 - Alla fine, a scrutinio del voto europeo concluso nella notte (379 sezioni su 379), la Lega di Salvini si è preso il primo posto anche in provincia di Brindisi con il 27.31 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle in testa a lungo durante i conteggi, si ferma al 26.74. Terzo partito, il Pd con il 15.27 per cento, quarta Forza Italia con il 12.18 per cento, seguita da Fratelli d’Italia con l’8.25 per cento.

Poi tutto il gruppo delle forze del mancato quorum: +Europa 3.82 per cento, La Sinistra al 2.57, Europa Verde all’1.62, Partito Comunista 0.81, Partito Animalista 0.51, Popolo della Famiglia 0.28, CasaPound 0.22, Popolari per l’Italia 0.19, Partito Pirata 0.12, Forza Nuova 0.10.

In Puglia quando le sezioni scrutinate sono 4.016 su 4.022, in testa il M5S con il 26.30, Lega seconda con il 25.27, Pd terzo con il 16.64, Forza Italia quarta con l’11.11, Fratelli d’Italia 8.89, +Europa 4.98, La Sinistra 2.18, Europa Verde 1.99, Partito Animalista 0.59, Popolari per l’Italia 0.43, Popolo della Famiglia 0.35, CasaPound 0.27, Partito Pirata 0.16, Forza Nuova 0.14.

Così nei Comuni

A Brindisi vince il M5S con il 33.15, un dato nettamente inferiore alle scorse elezioni politiche, ma sufficiente per battere la Lega che non ha superato il 24.43 per cento. Pd al 15.98, Forza Italia al 10.13, Fratelli d’Italia al 6.81. La Sinistra è la prima lista sotto il quorum, con il 3.89, +Europa 2.30 per cento.

A Carovigno prima la Lega con il 32.62, seguita dal M5S al 21.06, Pd al 12.91, Fratelli d’Italia all’11.63, +Europa con un risultato nettamente superiore alla media nazionale e regionale con l’11.42, Forza Italia al 5.19, Partito Comunista all’1.92 mentre La Sinistra ottiene l’1.51.

Il partito di Salvini vince anche a Ceglie Messapica con il 34.26 per cento, mentre il M5S nel paese di Rocco Casalino spunta solo il 20.02 per cento. Terza Forza Italia col 16.47, Pd 12.27, Fratelli d’Italia 6.64, +Europa 3.72, La Sinistra 2.68.

A Cellino San Marco primo il M5S col 27.87, Lega seconda col 27.18, Pd terzo col 16.80, Forza Italia 9.78, +Europa 6.23, Fratelli d’Italia 6.05, La Sinistra 1.71.

A Cisternino la Lega ottiene il 29 per cento, il M5S il 20.53, il Pd il 17.85, Fratelli d’Italia l’11.66, Forza Italia l’11.27, La Sinistra il 2.85 per cento, +Europa il 2.81 per cento, Europa Verde il 2.22 per cento.

A Erchie primo il M5S con il 27.32 per cento, Lega al 19.61, Pd al 14.41, Forza Italia 11.89, Fratelli d’Italia 11.22. Anche a Erchie risultato importante di +Europa col 10.51.

A Fasano il primo posto se lo prende la Lega col 26.59, M5S al 23.65, Forza Italia al 17.42, Pd al 14.15 per cento. Fratelli d’Italia 8.76, +Europa 4.20.

A Francavilla Fontana primo posto al M5S col 27.77, la Lega ottiene il 25.89, Forza Italia 15 per cento, Pd 14.21, Fratelli d’Italia 7.62, La Sinistra 3.61, +Europa 2.43.

M5S primo anche a Latiano col 39.74, Lega staccata al 24.43, Pd al 13.64, Forza Italia 8.58, Fratelli d’Italia 5.24, La Sinistra 3.10, +Europa 2.02 per cento.

A Mesagne M5S al 27.28, Lega al 27.08, Pd al 20.43, Forza Italia all’8.17, Fratelli d’Italia al 6.76, +Europa al 2.84, La Sinistra 2.78 per cento.

Aggiornamento delle ore 02.15 del 27 maggio 2019 – Quando le sezioni scrutinate in provincia di Brindisi sono 188 su 379, sempre in testa il Movimento 5 Stelle rispetto alle Lega di Salvini, con il 27.88 contro il 26.82. Seguono il Pd con il 15.09 per cento, Forza Italia con l’11.51, Fratelli d’Italia con l’8.47, +Europa con il 3.95, la Sinistra con il 2.82, Europa Verde con l’1.48, il Partito Comunista con lo 0.95, il Partito Animalista con lo 0.42, il Popolo della Famiglia con lo 0.28, CasaPound con lo 0.18, Popolari per l’Italia con lo 0.16, il Partito Pirata con lo 0.11 e Forza Nuova con lo 0.08.

In Puglia, con 1.016 sezioni scrutinate su 4.022, conduce il M5S con il 26.05, sulla Lega che viaggia sul 25.33 per cento. Seguono il Pd con il 16.10 per cento, Forza Italia con l’11.37, Fratelli d’Italia con il 9.47 per cento, +Europa con il 5.12 per cento, La Sinistra con il 2.24 per cento, Europa Verde con il 2.03 per cento.

L'andamento nei Comuni

A Brindisi (con 69 sezioni scrutinate su 80), il Movimento 5 Stelle consolida il suo primato (32,54). Staccata di 8 punti la Lega (24,220). Il Pd terza forza con il 16,35. Seguono Forza Italia (10,22), Fratelli d’Italia (7,11). La Sinistra della candidata Livia Dell’Anna (3,94 per cento) sfiora la soglia di sbarramento. A Carovigno, con 12 sezioni su 15, Lega primo partito (32,51), con ampio divario sul Movimento 5 Stelle (21,09) e Pd (12,78). Si attestano attorno all’11 per cento + Europa (11,57) e Fratelli d’Italia (11,54). Forza Italia al 5,33.

A Ceglie Messapica, con 13 sezioni su 22, Lega in testa con 33,90. Poi Movimento 5Stelle (19,54), Forza Italia (16,74), Pd (12,48), Fratelli d’Italia (6,63) e + Europa (4,20). A Cellino San Marco, con tre sezioni su 12, Lega (29,63), Movimento 5 Stelle (19,12), Pd )18,26), Forza Italia (12,58), Fratelli d’Italia (10,94). Anche a Cisternino, con 3 sezioni su 12, la Lega conquista il maggior numero di consensi (29,63). Poi Movimento 5 Stelle (19,12), Pd (18,26), Forza Italia (12,58), Fratelli d’Italia (10,94).

Dato definitivo a Erchie (nove sezioni su nove), dove il Movimento 5 Stelle (27,32) ottiene il 27,32, seguito dalla Lega (19,61) e dal Pd (14,41). Poi: Forza Italia (11,89), Fratelli d’Italia (11,22), + Europa (10,51). A Fasano (7 sezioni su 37), Lega al 27,30, seguita da Movimento 5 Stelle (22,73), Forza Italia (18,41), Pd (12,72), Fratelli d’Italia (10,09) e + Europa (4,36). A Francavilla Fontana (28/30), Movimento 5 Stelle (27,90) sopravanza la Lega (25,85) di de punti percentuali. Seguono Forza Italia (14,83), Pd (14,09) e Fratelli ‘Italia (7,62).

A Latiano (1/14), Movimento 5 Stelle (34,91), Lega (28,73), Pd (16,00), Forza Italia (8,36), Fratelli d0Italia (4,36). A Oria, con una sola sezione scrutinata su 13, Movimento 5 Stelle (31,34), Lega (26,87), Forza Italia (13,81), Pd (8,21), + Europa (4,85). Anche a San Donaci, con una sola sezione su 7, Movimento 5 stelle (29,39), Pd (27,10), Lega (21,37), Forza Italia (7,63), Fratelli d’Italia (6,87). Dato definitivo a San Michele Salentino (6/6): Lega (30,89), Movimento 5 Stelle (25,69), Forza Italia (16.75), Pd (11,31), Fratelli d’Italia (7,62).

Chiuso il cerchio (10/10) anche a San Pancrazio Salentino: Movimento 5 Stelle (31,71), Pd (22,32), Lega (20,53), Forza Italia (7,17), Fratelli d’Italia (6,27), + Europa (5,60). A San Pietro Vernotico (15/16), Lega (31,89), Movimento 5 Stelle (25,80), Pd (15,10), Fratelli d’Italia (8,33), Forza Italia (7,96), + Europa (6,14). A San Vito dei Normanni (16/19), Lega (29,75), Movimento 5 Selle (23,94), PPd (14,30), Fratelli d’Italia (13,27), Forza Italia (11,89),

(Aggiornamento delle ore 01.20 del 27 maggio 2019) – Sono 91 le sezioni già scrutinate su 379, e si conferma il trend che in provincia di Brindisi vede in testa nelle elezioni europee il M5S con il 27.16 per cento dei voti, la Lega al 26.28, il Pd al 15.13, Forza Italia al 12.15, Fratelli d’Italia all’8.80, +Europa al 4.18, la Sinistra al 2.93, Europa Verde all’1.45, il partico Comunista allo 0.69, il partito Animalista allo 0.38, Il Popolo della Famiglia allo 0.38, Popolari per l’Italia allo 0.19, CasaPound allo 0.16, il partito Pirata allo 0.13 e Forza Nuova allo 0.08.

L'andamento nei Comuni

A Brindisi, con 29 sezioni scrutinate su 80. La prima lista è quella del Movimento 5 stelle (31,37 per cento), con un margine di otto punti sulla Lega (23,80) e di 15 punti sul Partito Democratico (15,47,. Seguono Forza Italia (10,65), Fratelli D’Italia (7,95) e La Sinistra, che con il 4,31 ha ottenuto un risultato di gran lunga superiore rispetto alla media nazionale, in virtù anche della candidatura della consigliera comunale Livia Dell’Anna. Le altre liste non superano la soglia di sbarramento del 4 per cento.

Anche a Francavilla Fontana, con 15 sezioni scrutinate su 30, il primo partito è il Movimento 5 stelle (26,54), seguito di un soffio dalla Lega (26,26). Al terzo posto Forza Italia (15,98). Poi il Pd (14,60) eFratelli d’Italia (7,18). A San Vito dei Normanni, con 3 sezioni su 19, in testa il Movimento 5 Stelle (25,29), con meno di un punto di distacco sulla Lega (24,67). Poi Fratelli d’Italia (20,70), Partito Democratico (13,07), Forza Italia (9,73), A Erchie, con tre sezioni scrutinate su nove, prima lista il Movimento 5 Stelle (31,16), seconda la ega (21,31). Poi il Partito Democratico (11,82), Fratelli d’Italia (11,33), Forza Italia (10,47), + Europa (7,76).

A San Michele Salentino (due sezioni si sei) Movimento 5 Stelle prima lista (29,61), poi la Lega (28,49), Forza Italia (16,90), Partito Democratico (10,89) e Fratelli d’Italia (7,26). A San Pancrazio Salentino (quattro sezioni su 10) Movimento 5 stelle al 33,16, Pd al 20,95, Lega al 19,80, Forza Italia al 7,37. Superano la soglia di sbarramento del quattro per cento anche + Europa (5,78) e Fratelli d’Italia (5,64). A San Pietro Vernotico, con nove sezioni scrutinate su 16, Lega in testa con il 31, 23, poi Movimento 5 Stelle (26,01), Pd (16,47), Forza Italia (8,03), Fratelli d’Italia (7,75), + Europa (5,63). A Ceglie Messapica, con tre sezioni su 22, Lega al 33,39 per cento. Poi Movimento 4 Stelle (19,39), Forza Italia (17,26), Pd (12,48), Fratelli d’Italia (5,31).

(Aggiornamento delle 00.30 del 27 maggio 2019) – Controcorrente, almeno alla luce dei dati reali basati sui voti effettivi di 12 sezioni della provincia di Brindisi su 379, l’andamento dello scrutinio nel Brindisino: M5S 31.81, Lega 26.11, Pd 13.01, Forza Italia 11.36, Fratelli d’Italia 9.7, La Sinistra 3, *Europa 2.85, Europa Verde 1.11, Partito Comunista 0.60, Popolo della Famiglia 0.34, partito Animalista 0.20, Popolari per l’Italia 0.20, CasaPound – Destre Unite 0.17, Forza Nuova 0.09, partito Pirata 0.09.

Percentuale dei votanti

L’affluenza definitiva comune per comune, dopo la chiusura dei seggi: Brindisi 38.61, Carovigno 42.29, Ceglie Messapica 38.22, Cellino San Marco 40.78, Cisternino 49.61, Erchie 36.63, Fasano 42.38, Francavilla Fontana 35.73, Latiano 42.67, Mesagne 71.29, Oria 37.17, San Donaci 37.96, San Michele Salentino 42.94, San Pancrazio Salentino 44.45, San Pietro Vernotico 38.66, San Vito dei Normanni 42.27, Torchiarolo 44.69, Torre Santa Susanna 42.03, Villa Castelli 79.72 per cento. Il dato dell’affluenza della provincia di Brindisi per le elezioni europee è stata del 46.18 per cento, del 51,6 in Puglia e 58,6 circa a livello nazionale.