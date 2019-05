Elezioni Europee: in provincia di Brindisi per ora in testa il M5S

BRINDISI (Aggiornamento delle ore del 27 maggio 2019) – Sono 91 le sezioni già scrutinate su 379, e si conferma il trend che in provincia di Brindisi vede in testa nelle elezioni europee il M5S con il 27.16 per cento dei voti, la Lega al 26.28, il Pd al 15.13, Forza Italia al 12.15, Fratelli d’Italia all’8.80, +Europa al 4.18, la Sinistra al 2.93, Europa Verde all’1.45, il partico Comunista allo 0.69, il partito Animalista allo 0.38, Il Popolo della Famiglia allo 0.38, Popolari per l’Italia allo 0.19, CasaPound allo 0.16, il partito Pirata allo 0.13 e Forza Nuova allo 0.08.

(Aggiornamento delle 00.30 del 27 maggio 2019) – Controcorrente, almeno alla luce dei dati reali basati sui voti effettivi di 12 sezioni della provincia di Brindisi su 379, l’andamento dello scrutinio nel Brindisino: M5S 31.81, Lega 26.11, Pd 13.01, Forza Italia 11.36, Fratelli d’Italia 9.7, La Sinistra 3, *Europa 2.85, Europa Verde 1.11, Partito Comunista 0.60, Popolo della Famiglia 0.34, partito Animalista 0.20, Popolari per l’Italia 0.20, CasaPound – Destre Unite 0.17, Forza Nuova 0.09, partito Pirata 0.09.

L’affluenza definitiva comune per comune, dopo la chiusura dei seggi: Brindisi 38.61, Carovigno 42.29, Ceglie Messapica 38.22, Cellino San Marco 40.78, Cisternino 49.61, Erchie 36.63, Fasano 42.38, Francavilla Fontana 35.73, Latiano 42.67, Mesagne 71.29, Oria 37.17, San Donaci 37.96, San Michele Salentino 42.94, San Pancrazio Salentino 44.45, San Pietro Vernotico 38.66, San Vito dei Normanni 42.27, Torchiarolo 44.69, Torre Santa Susanna 42.03, Villa Castelli N.P. Il dato dell’affluenza della provincia di Brindisi per le elezioni europee è del 45.41 per cento al netto di Villa Castelli.