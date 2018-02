CinqueStelle, certificazione per le liste Leoci e Serra solo dopo le politiche

BRINDISI – Suspense interna al movimento CinqueStelle brindisino fino al risultato delle elezioni politiche del 4 marzo. Solo dopo sarà possibile conoscere quale delle due liste otterrà la certificazione dello staff: da un lato c’è quella che fa capo a Fabio Leoci e dall’altro quella di Gianluca Serra (indicati in ordine alfabetico).

Avvocati amici nemici

Entrambi sono avvocati civilisti del foro di Brindisi, appassionati di barca, tanto da aver condiviso insieme uscite con le rispettive famiglie in passato. Leoci, 50 anni, sposato, due figli, è attivista del movimento dal 2012 e mai prima è sceso in campo per le amministrative. Serra, 48 anni da compiere, specializzato in diritto fallimentare, sposato, due figli, è attivista dal 2016, da quando i “grillini” hanno debuttato alle amministrative e hanno presentato il programma per il buon governo della città, contestando l’Amministrazione centrista di Angela Carluccio.

La candidatura in Impegno sociale

Chi ricorda tutto, ma proprio tutto, delle elezioni e dei candidati consiglieri comunali a Brindisi, riferisce che Serra sia stato uno degli aspiranti in corsa in direzione di Palazzo di città, per Impegno sociale. Anni addietro. Dapprima alle amministrative del 26 e 27 maggio 2002, quando la lista sosteneva il bis del sindaco uscente Giovanni Antonino. Successivamente nel 2004, sempre con Impegno sociale, a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Guadalupi.

L’avvocato “grillino” riportò in entrambi i casi una manciata di voti, finendo nel calderone di quelli che si definiscono “riempilista”. Chiusa l’esperienza con Impegno sociale, Serra si è avvicinato al movimento CinqueStelle anni dopo. Il precedente con Impegno sociale, stando al regolamento interno al movimento, non è causa di esclusione della candidatura di Serra che resta comunque, al momento presunta essendo impossibile avere conferme.

Il regolamento

Testo alla mano, il termine rilevante che funge da spartiacque è ottobre 2009, momento nel quale nasce il movimento di Beppe Grillo. Il che vuol dire che chi sia stato candidato in partiti e movimenti dopo quella data non può essere candidato nei CinqueStelle. Nulla quaestio, quindi per l’avvocato Serra.

Serra non rilascia dichiarazioni, non può ai sensi dello stesso regolamento. Silenzio, del resto, è stato opposto da Leoci, il primo nome a venire a galla tramite indiscrezioni. Sempre indiscrezioni, riferiscono della partecipazione di Serra agli incontri degli attivisti dopo la caduta dell’Amministrazione Carluccio, assieme a Leoci. In occasione della riunione che ha poi portato alla scelta di Leoci, Serra non c’era.

