Elezioni, stretta finale: Vittorio Sgarbi a Brindisi per D'Attis

BRINDISI - Stretta finale degli aspiranti parlamentari brindisini in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo: ultima settimana densa di incontri anche con big del panorama nazionale.

Mauro D'Attis

A Brindisi, per sostenere la candidatura di Mauro D'Attis alla Camera dei Deputati, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale, ci sarà il critico d'arte Vittorio Sgarbi: l'appuntamento è per domani, 26 febbraio, alle 19,15 nella sala dell'hotel Orientale del capoluogo, in corso Garibaldi. D'Attis, già vice sindaco, ha inaugurato questa mattina il proprio comitato elettorale per incontrare i suoi sostenitori.

Nicola Ciracì

Domani, a partire dalle 18,30, nella sua segreteria politica in via Cristoforo Colombo 5, a Ceglie Messapica, Nicola Ciracì (Noi con l'Italia - Udc, candidato nel Collegio plurinominale Puglia 3 per la Camera dei deputati alle elezioni politiche di domenica prossima 4 marzo) terrà una conferenza stampa per rendere pubbliche le numerose anomalie, illegittimità e incompatibilità della Giunta di Ceglie con a capo il sindaco Luigi Caroli.

Il deputato si è già concentrato in più occasioni sulle "malefatte" dell'Amministrazione cegliese, e non è stato il solo. Si ricorderà come diverse e gravi censure siano state mosse anche da organi istituzionali di controllo come l'Autorità nazionale anticorruzione e la Corte dei Conti. Nel corso della conferenza in programma domani, Ciracì si concentrerà su vecchie e nuove questioni circa il malgoverno della cittadina messapica, perciò gli operatori della stampa sono vivamente invitati a prendervi parte.

Vittorio Zizza

“Carovigno è la mia famiglia, l’intera provincia di Brindisi è la mia famiglia, è per questo che mi ricandido. Sono al servizio del mio territorio e ho intenzione di proseguire il lavoro intrapreso in Senato” così Vittorio Zizza, candidato di Noi con l’Italia al collegio uninominale della Camera dei Deputati Puglia 13 per la coalizione di centrodestra presentando il suo programma elettorale ieri pomeriggio presso la sala congressi dell’Hotel Villa Jole a Carovigno, la sua città natale che l’ha visto sindaco per ben due mandati. Una folla di gente lo ha accolto la stessa che da anni condivide il suo percorso politico.

“Carovigno oggi è un Comune commissariato e si prepara ad affrontare una nuova tornata elettorale- ha detto Zizza- chiunque sarà eletto, indipendentemente dal suo colore politico, avrà il mio appoggio perché dinnanzi agli interessi di un territorio non esistono divisioni, bensì condivisioni. Lavoreremo insieme per il bene di tutti”.

Il tour elettorale di Vittorio Zizza prosegue domani, 26 febbraio , partendo da Cisternino dove parteciperà ad incontro con i candidati del centro destra Mauro D’Attis e Tommaso Scatigno. Alle 10.30 Zizza sarà a Brindisi dove incontrerà i sindacati della CGIL, CISL e UIL presso la sede di quest’ultima in corso Umberto I. Mentre alle h.12.00 sarà presso la zona industriale di Brindisi per visitare alcune aziende ed incontrare imprenditori. In serata, alle h.20 sarà presso il comitato elettorale di Noi con l’Italia a San Vito dei Normann