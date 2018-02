Gabriella Carlucci a Brindisi per inaugurare la sede Udc

BRINDISI - Fine settimana di appuntamenti tra Brindisi e la provincia per i candidati al Parlamento in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Di seguito le agende elettorali degli aspiranti onorevoli e senatori e dei rispettivi partiti e movimenti.

Udc-Noi con l'Italia

L’onorevole Gabriella Carlucci candidata alla camera nelle liste di Noi con l'Italia-Udc, questo pomeriggio, venerdì 23 febbraio alle 18, sarà a Brindisi per inaugurare la nuova sede del partito Udc in via Filomeno Consiglio 27 alla presenza del coordinatore cittadino Raffaele Iaia e del segretario provinciale Giovanni Barletta.

Rosy Barretta

«Fa piacere avere conferma dall’Autorità di sistema portuale che le opere previste per infrastrutturare al meglio il porto di Brindisi procedono secondo i piani previsti e nessun finanziamento è stato perso. Evidentemente anche in questo settore c’è da portare avanti una battaglia contro le fake news».

Così Rosy Barretta, candidata brindisina del Pd al Senato nel collegio proporzionale Puglia 2, dopo le rassicurazioni date dal presidente dell’Autorità, Ugo Patroni Griffi, all’associazione degli Operatori portuali salentini. «Nei giorni scorsi una testata giornalistica nazionale aveva sostenuto che alcuni finanziamenti, non solo a Brindisi, erano andati persi. Si trattava di una lista errata, perché alcune opere erano già state realizzate, altre sono in corso di ultimazione e le economie di scala avevano portato ad una riassegnazione e redistribuzione dei finanziamenti».

A Brindisi in particolare sono state completate tre delle quattro opere oggetto di finanziamenti (banchina Ammiraglio Miglio, impianto di trattamento delle acque meteoriche, banchina Monumento al Marinaio), mentre la quarta, la stazione marittima a Costa Morena, è in fase di realizzazione con i fondi rivenienti dal PIC-Interreg 2000-2006.

«L’esperienza degli anni passati – conclude la Barretta - dovrebbe aver insegnato che è necessaria la massima collaborazione e convergenza tra gli operatori portuali e l’Autorità di sistema, affinché si operi, tutti insieme, per fare dare davvero gli interessi del territorio, mettendo da parte interessi di bottega e smentendo notizie false utili solo a chi ancora antepone gli interessi personali a quelli generali».

Movimento Cinque Stelle

Domenica 25 febbraio alle 18, presso laula consiliare di San Vito dei Normanni, si parlerà di ambiente, riconversione e gestione dei rifiuti con i candidati M5S alla Camera dei Deputati Giovanni Vianello e Alessandra Ermellino. Moderatore dell’incontro sarà il Consigliere Comunale Marco Ruggiero.

Martedì 27 febbraio si chouderà il ciclo degli incontri monotematici che in questa campagna elettorale hanno visto San Vito dei Normanni ospitare conferenze del Movimento 5 Stelle relative a scuola, salute, servizi sociali e ambiente, con portavoce M5S e tecnici del settore. Alle 19:30 in Aula Consiliare, la candidata al Senato Barbara Lezzi e la candidata alla Camera Valentina Palmisano parteciperanno a un dibattito pubblico dal titolo: “Tutela dei risparmi, tagli agli sprechi, più qualità della vita”.

Partito Repubblicano

I candidati del Partito Repubblicano Italiano nei collegi uninominali alla Camera ed al Senato, Antonio D’Autilia e Francesco Falcone, incontreranno nella mattinata gli operatori dei mercatini rionali di Brindisi mentre nel pomeriggio parteciperanno ad una iniziativa elettorale presso la Masseria Tarturiello di Ceglie Messapica nel corso della quale incontreranno amici e simpatizzanti dei Comuni di Ceglie Messapica, Fasano, Cisternino, Ostuni, San Vito dei Normanni e Carovigno.

Nella giornata di ieri, intanto, è stata inaugurata la sezione del Partito Repubblicano Italiano nella frazione di Tuturano. La Sezione è stata titolata a Renata Fonte, amministratrice repubblicana che ha dato la vita per la difesa delle bellezze naturali del Salento. Segretario è stato designato il giovanissimo Vincenzo Sanapo. Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti nazionali, provinciali e cittadini del Partito ed i candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato Antonio D’Autilia e Francesco Falcone.

Forza Italia

Il capolista per la Camera dei Deputati di Forza Italia Mauro D’Attis, ha incontrato una delegazione di Confartigianato Brindisi. “Sono davvero molto soddisfatto dell’esito di tale incontro – ha affermato D’Attis – in quanto il documento contenente le proposte di Confartigianato Imprese è totalmente condivisibile, visto che risponde a quanto Forza Italia intende fare per l’occupazione e per i nostri giovani. L’occasione è stata utile per ascoltare anche esigenze prettamente locali che avremo modo di approfondire nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con il Presidente, con il Direttore e con tutti i dirigenti di questa associazione di categoria”.

