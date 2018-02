Parlamento: incontro con i candidati del Pd a San Vito dei Normanni

Proseguono gli appuntamenti elettorali dei candidati alla Camera e al Senato in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 4 marzo.

Mercoledì (14 febbraio), alle ore 17.30, presso l'aula consiliare di San Vito dei Normanni (municipio), saranno ospiti i candidati del Partito Democratico Fabiano Amati (Senato), Giovanni Epifani e Elisa Mariano (Camera), per incontrare i cittadini di San Vito e illustrare le proposte per i prossimi cinque anni del Paese.