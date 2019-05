Ballottaggi in vista a Ostuni e Mesagne: in testa le coalizioni civiche

Come prevedibile, si andrà al ballottaggio sia a Mesagne, che a Ostuni, stando ai dati che arrivano dagli scrutini in atto nelle due città dalle 14 di oggi. A Ostuni, in testa Domenico Tanzarella, con il 38,1 sul candidato del centrodestra Guglielmo Cavallo attestato per ora poco al di sotto del 32 per cento.

A Mesagne in testa nettamente Toni Matarrelli, con un dato oscillante attorno al 47 per cento, mentre la candidata del centrosinistra Rosanna Saracino naviga attorno al 29-30 per cento. A Villa Castelli la sfida è a turno unico tra il sindaco uscente Vitantonio Caliandro e Giovanni Barletta. Matarrelli e Tanzarella sono entrambi alla guida di coalizioni civiche.

Tra le tre città chiamate all’elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale è Villa Castelli quella che ha registrato la maggiore affluenza al voto, con il 74.47 per cento (77.84 nelle precedenti amministrative). Seguono Ostuni con il 72.09 (76.65) e Mesagne con il 64.50 (72.12).