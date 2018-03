Promossi e bocciati: gli avvocati Aresta e Macina alla Camera, niente bis per Mariano

BRINDISI – Il ciclone CinqueStelle ha catapultato a Montecitorio due avvocati del foro di Brindisi, al debutto sulla scena politica, Giovanni Luca Aresta di Mesagne e Anna MaciNa di Erchie, impendendo il bis di Elisa Mariano, la prima a prendere atto pubblicamente (e correttamente) della bocciatura alle urne con invito alla riflessione interna nel Pd.

I promossi e i bocciati

Fermo restando la complessità del sistema elettorale italiano, contestato da più parti, un terzo dei deputati e dei senatori è eletto in collegio uninominali con un solo candidato eletto per coalizione e i restanti due terzi sono eletti con il proporzionale di lista. Dati alla mano, quelli raccolti e pubblicati dalla Prefettura, risultano eletti in Parlamento e quindi sono onorevoli i due legali scelti dai pentastellati. O meglio ammessi dallo staff di Luigi Di Maio alle parlamentarie.

Camera: due avvocati pentastellati eletti

Per la Camera, nel collegio uninominale 13 di Brindisi-plurinominale 3, a scrutinio terminato (218 sezioni su 218), sono stati promossi: Anna Macina (nella foto), di Erchie, con il 32,18 per cento, anche se risulta che il senatore uscente Vittorio Zizza, di Carovigno, abbia raccolto il 35,01 per cento. Zizza è espressione di Noi con l’Italia, uno dei nomi di punta dei fittiani, il quale nell’ultima legislatura è stato vice presidente della commissione Ambiente del Senato, nome sul quale c’è stata convergenza di due nemici (politicamente s’intende) come l’imprenditore Nando Marino e il notaio Michele Errico. I due sono stati separati alle amministrative vinte dai centristi della sindaca Angela Carluccio: il primo antagonista, poi sconfitto al ballottaggio, l’altro nominato garante della legalità e della trasparenza dalla prima cittadina, salvo poi lasciare incarico e coalizione. L’appello pro Zizza farà da collante tra i due, in vista delle amministrative a Brindisi? Vox populi dà risposta possibilista, se non addirittura affermativa.

Giovanni Epifani, di Ostuni, ex consigliere regionale, in lista per il Pd si è fermato alla metà dei consensi rispetto a quelli totalizzati dall’avvocato grillino:14,11 per cento. Il brindisino Antonio D’Autilia, medico del pronto soccorso dell’ospedale Perrino, candidato per il Pri, si è fermato allo 0,82 per cento.

Eletto anche Giovanni Luca Aresta, vincitore nel collegio uninominale 12-plurinominale 2: il penalista di Mesagne, è volto nuovo della politica, impegnato nella promozione della causa di beatificazione di Aldo Moro. Il suo debutto è stato un successo con il 41,51 per cento dei consensi. Ha staccato il collega di professione Antonio Andrisano, di Forza Italia, di Francavilla Fontana, volto già noto non solo nella Città degli imperiali, ma della provincia essendo il coordinatore nel Brindisino degli azzurri. Aresta ha voluto ringraziare personalmente gli elettori e da questa mattina è in auto in giro per la provincia per incontrare gli attivisti pentastellati. Dal sindaco di Mesagne, Pompeo Molfetta, il primo commento: "A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale esprimo felicitazioni a Giovanni Luca Aresta per la sua elezione a Deputato della Repubblica, augurandogli buon lavoro. Ringrazio, altresì, Toni Matarrelli per l’impegno, la competenza e la passione con cui ha servito la nostra città ed il territorio in questi anni".

Il Pd: niente bis per Elisa Mariano

Niente da fare per Elisa Mariano, di San Pietro Vernotico, deputata uscente: sperava di fare il bis, ma è stata travolta dall’ondata pentastellata e non ha avuto difficoltà ad ammetterlo di fronte al 13,28 per cento. Mariano ha scelto Facebook per consegnare la propria analisi del voto, prima ancora del termine delle operazioni di scrutinio: “Il trend è ormai chiarissimo. Non c’è bisogno di attendere i dai per sapere che non mi sarà possibile proseguire il mio impegno in Parlamento”. Il motivo è semplice: “Gli uninominali sono tutti appannaggio dei CinqueStelle e il dato del Pd è così basso che anche il mio secondo posto nel listino non scatterà”.

Il futuro? “Nelle prossime ore ci sarà modo di soffermarsi su quanto accaduto”, risponde su Fb Mariano. “Continuerò a contribuire alla vita pubblica del mio territorio da semplice cittadina e da dirigente del mio partito”. Il Pd che i brindisini e gli italiani hanno portato a essere partito di opposizione in un probabile governo pentastellato.

Forza Italia e Partito democratico

Resta, al momento, il punto interrogativo sul brindisino Mauro D’Attis, capolista per Fi alla Camera: lo stesso candidato è in attesa di avere “comunicazioni ufficiali”. Il partito di Berlusconi, intanto, è costretto a fare i conti con l’elezione certa di Iunio Valerio Romano dei CinqueStelle con il 42,64 per cento dei consensi: il senatore ha staccato di quasi nove punti il francavillese Luigi Vitali, arrivato al 34,05 per cento ora che sono state scrutinate tutte le sezioni (482 su 482) nel collegio uninominale 5 Lecce.

Analoga la dimensione del sorpasso nel collegio uninominale 4 Brindisi: Pasquale L’Abbate detta Patty, dei grillini, originaria di Triggiano, ha totalizzato il 43,45 per cento, mentre Tommaso Scatigna il 33,46, espressione del centrodestra. Fabiano Amati, fasanese, Pd, ha superato il 15 per cento arrivando al 16.90. Resta fuori dal Parlamento il brindisino Paolo Taurino, imprenditore, candidato alla Camera per la Lega con Salvini, nel collegio proporzionale 3.

La Lega con Salvini

Elezione accarezzata con la benedizione diretta dello stesso leader Matteo Salvini, forte di essere diventato la seconda realtà politica in Italia, dopo i pentastellati, avendo scavalcato il cavaliere Berlusconi. Dalla Puglia arrivano a Montecitorio Rossano Sasso, coordinatore regionale e Anna Rita Tateo. "Onorato di giocare per la mia terra e per i nostri figli", ha detto Taurino. In ogni caso la prima volta della Lega a queste latitudini avrà ripercussioni sul voto per le amministrative dove la destra non moderata ha già scelto il proprio candidato sindaco, puntando su Massimo Ciullo.

Giuliano, il preside del Majorana, possibile ministro

Di fronte all’apoteosi dei CinqueStelle, diventa più che probabile che l’incarico di formare il governo venga assegnato a Luigi Di Maio e, di conseguenza, sembra a un passo dal Ministero della Pubblica Istruzione il brindisino Salvatore Giuliano, dirigente dell’istituto tecnico Majorana della città, presentato dal leader del Movimento lo scorso fine settimana.

Gallery