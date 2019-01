Fedez al centro commerciale Auchan per il firmacopie di "Paranoia Airlines"

MESAGNE – Fedez al centro commerciale Auchan di Mesagne per firmare le copie del suo nuovo album "Paranoia Airlines", pubblicato il 25 gennaio scorso. L’appuntamento con i fan è per domani, venerdì 1 febbraio alle 17. Unica tappa nel Brindisino. Il 2 febbraio lo stesso evento si ripeterà al GranApulia di Foggia.

Il regolamento

C’è tempo fino a oggi, giovedì 31 gennaio, per acquistare il Cd da far firmare al rapper milanese, marito della fashion blogger Chiara Ferragni. Per accedere al firmacopie dovrà essere esibito anche lo scontrino di acquisto e l’eventuale pass. Chi acquista l’album dai negozi del centro commerciale mesagnese (i punti vendita sono Auchan, Euronics e Giunti al Punto), infatti, avrà diritto a un pass che consentirà un accesso prioritario rispetto a chi ha acquistato il Cd da rivenditori esterni.

Il regolamento, inoltre prevede, che sul palco potrà salire una sola persona con Cd, in caso di nucleo familiare potranno accedere massimo due persone per Cd e i minori con un accompagnatore.

Inoltre non sarà possibile fare Selfie o fotografare l’artista: le foto saranno unicamente scattate dal fotografo ufficiale del centro commerciale e potranno essere scaricate gratuitamente dalla pagina Facebook del centro commerciale.

Il regolamento dice pure che verrà firmato solo il nuovo album “Paranoia Airlines” nelle varie versioni. Non saranno firmati altri prodotti tipo: cover dei cellulari, sciarpe t-shirt, diari, quaderni, foglietti di carta e così via.

Una volta ricevuto l’autografo i fan riceveranno un “pass merch” per poter accedere all’area riservata al ritiro del gadget della collezione “Paranoia airlines by The Ferragnez”. Anche qui dovrà essere esibito lo scontrino che servirà per dimostrare un eventuale acquisto multiplo di Cd per poter ricevere il pari numero di gadget.