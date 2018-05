A S.Pietro appuntamento con la Colletta alimentare, per aiutare chi ha bisogno

SAN PIETRO VERNOTICO – I giovani di Azione cattolica delle tre parrocchie di San Pietro Vernotico, Maria Santissima Assunta, San Giovanni Bosco e Santissimi Angeli Custodi, scendono in campo per aiutare i meno fortunati. Chi ogni giorno è in difficoltà anche solo per reperire i soldi per fare la spesa. E di famiglie in queste condizioni, purtroppo, ce ne sono troppe, le parrocchie lo sanno bene.

Per sabato 26 maggio è stata organizzata una “Colletta alimentare”. In tutti i supermercati sampietrani dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 sarà possibile donare la spesa in favore dei poveri. A occuparsi della raccolta di alimenti saranno i giovai di Azione cattolica. Si preferiscono, naturalmente, prodotti a lunga conservazione.