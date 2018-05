Aido, a Mesagne proiezione del film Riparare i viventi

MESAGNE In occasione della XXI Giornata Nazionale del Trapianto e della Donazione di Organi, Tessuti e Cellule in programma domenica 27 maggio 2018, il gruppo Aido “Marco Bungaro” di Brindisi, in collaborazione con la sezione provinciale e l'associazione di volontariato socio-sanitario di Mesagne organizza, nello stesso giorno, nel salone parrocchiale del Santuario Mater Domini di Mesagne, a partire dalle 19:15, la proiezione del film “Riparare i viventi”. Si tratta del lungometraggio francese del regista Katell Quillévéré, uscito nei cinema nel 2016 e tratto dall’omonimo romanzo di Maylis de Kerangal del 2015, pubblicato in Italia da Feltrinelli.

La visione del film sarà anticipata da una breve guida alla visione dello stesso, condotta dal giornalista brindisino Nico Lorusso e nel corso della quale interverranno: Dorina Piliego, vice presidente sezione Aido provinciale; Flavio Dipietrangelo, referente Oari per associazione di volontariato socio-Sanitario di Mesagne.

L’iniziativa della proiezione sarà accompagnate nella stessa giornata del 27 maggio dall’installazione di banchetti informativi con la presenza di volontari Aido oltre che al Santuario Mater Domini nella basilica del Carmine in Piazza San Michele Arcangelo e nella chiesa Santissima Annunziata in Piazza Romano, entrambe a Mesagne.