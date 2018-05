Al Verdi un convegno sul processo di inclusione dei ragazzi con disabilità

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, l'Ambito territoriale sociale di Brindisi e Socioculturale, co-promuovono, giovedì 24 maggio 2018, il convegno, di rilievo nazionale, sul tema "Il Progetto di Vita e il Processo di Inclusione dei Ragazzi con Disabilità, anche alla luce del D.Lgs. 66/2017".

Interverranno alcuni tra i massimi esperti in Puglia e in Italia, tra i quali il prof Luigi D'alonzo, ordinario di Pedagogia speciale presso l'università Cattolica di Milano, la prof.ssa Antonella M. Delre, responsabile per l’inclusione dei disabili – ufficio scolastico regionale per la Puglia, la dott.ssa Anna Maria Candela, dirigente della Regione Puglia, il dott. Domenico Suma, direttore del dipartimento di Salute mentale Asl Br, e la prof.ssa Stefania Pinnelli, docente di Pedagogia speciale, presso l'Università del Salento, avv. Vincenzo Falabella – presidente nazionale della Fish- Federazione italiana superamento handicap.

Condurrà i lavori l’avv. Alessandro Nocco, coordinatore dei Servizi di integrazione scolastica – Socioculturale. Apriranno i lavori il presidente della Provincia di Brindisi, l’avv. Domenico Tanzarella, e il commissario straordinario della città di Brindisi, dott. Santi Giuffrè. Introdurranno la dott.ssa Fernanda Prete, dirigente dei Servizi di welfare della Provincia di Brindisi, e il dott. Stefano Parolini, consigliere di amministrazione Ddelegato – Socioculturale.

L'evento, che si terrà a Brindisi, presso il teatro Verdi, con inizio alle ore 15, ha ricevuto il riconoscimento e il patrocinio dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, è accreditato presso l'ordine degli Assistenti sociali della Regione Puglia, e si svolgerà in partnership e con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Brindisi, Città di Mesagne, Ambito Territoriale Sociale di Mesagne, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ordine Regionale degli Assistenti Sociali Puglia, Genss, Fish, Asl Br, dipartimento di Storia, Società e Studi dell'Uomo dell'Università del Salento.

Sono previsti oltre 600 partecipanti, già iscritti, tra dirigenti scolastici e docenti, operatori sociali, operatori dei Servizi di integrazione scolastica, associazioni e famiglie.