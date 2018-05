Al via il Centro estivo comunale a masseria Canali: aperte le iscrizioni

MESAGNE - Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Centro estivo “Sulle Ali della Fantasia” organizzato dalla cooperativa sociale “Terre di Puglia - Libera Terra” in collaborazione con il Comune di Mesagne – Ufficio Percorsi di Legalità, presso il bene confiscato alle mafie Masseria Canali, sulla via per San Vito dei Normanni al km 3.5.

Il Centro estivo si terrà dall'11 giugno al 9 luglio ed accoglierà bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni che vorranno vivere un'avventura fra gioco e contatto con la natura. Il costo è di soli 100 euro per tutto il mese e comprende il servizio navetta dalla villa comunale a Masseria Canali. Sono 50 i posti disponibili.

Le iscrizioni saranno accolte presso la sede della cooperativa “Terre di Puglia - Libera Terra” in vico dei Cantelmo (di fronte agli scavi archeologici del centro storico) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 o per appuntamento contattando il numero 0831.775981.