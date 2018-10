Al via la quindicesima edizione del Meeting della Cittadinanza piena e universale

LATIANO - Si terrà venerdì 19 ottobre 2018 dalle 10.30 presso la sala Flora del Palazzo Imperiali di Latiano – Piazza Umberto I, 46 – la presentazione ufficiale della quindicesima edizione del Meeting della Cittadinanza piena e universale che si terrà a Latiano da domenica 21 a sabato 27 ottobre.

All’iniziativa interverrà don Franco Galiano, presidente ed anima della Fondazione opera Beato Bartolo Longo, il sindaco di Latiano, avv. Cosimo Maiorano. Grazia Lanzillotti, a nome della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo presenterà le giornate formative, mentre Rosario Diviggiano introdurrà gli eventi collaterali che arricchiranno il già denso programma della settimana formativa.

L’incontro di venerdì, dedicato alla stampa ma aperto al pubblico, servirà anche ad illustrare la rete di relazioni pubbliche che ha permesso di raggiungere anche quest’anno un importante obiettivo, quello di ottenere crediti per l’aggiornamento professionale di iscritti ad alcuni collegi: ben quindici crediti formativi per le discipline sanitarie (Ecm) ed altrettanti per gli assistenti sociali della Puglia.

Il tema generale di questa nuova edizione del Meeting sarà il “Ritorno alla bellezza originaria”: si tratterà di una lunga riflessione a più voci su grandi temi di attualità, sui valori cristiani e sull’importanza del protagonismo della cittadinanza attiva e delle comunità: dalla solidarietà universale alla pienezza della gioia, dal bisogno di speranza ai cambiamenti epocali a cui siamo assistendo spesso da spettatori anziché da protagonisti. Durante le giornate formative saranno affrontati dunque temi spinosi: dalla mediazione familiare ai quarant’anni della legge 180 che permise la chiusura dei manicomi in Italia, dal bisogno di lavoro dei giovani alla sussidiarietà dal basso, passando da un interessante confronto tra l’opera del Beato Bartolo Longo e l’attuale pontificato di Francesco. Per maggiori informazioni contattare il 393 4044407 o scrivere a info.beatobartololongo@gmail.com.