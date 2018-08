Una due giorni con gli artisti di strada nel centro storico di Mesagne

MESAGNE - Le spettacolari arti della strada tornano protagoniste a Mesagne nel prossimo weekend con Street Art – Artisti di Strada, evento in programma sabato 11 e domenica 12 agosto a partire dalle ore 21, organizzato dal Lab Communications Eventi di Concetta Renna con la collaborazione del Comune di Mesagne.

Via Castello, Piazza 4 Novembre, Piazza Criscuolo, Piazza Commestibili e tutte le vie del centro storico per due giorni si trasformeranno in un unico grande palcoscenico, il cui sipario si alzerà sulle affascinanti esibizioni di artisti d’ogni genere. Giocolieri, clown e trampolieri intratterranno con performance divertenti, uniche ed affascinanti, tra cui spiccheranno le prove di equilibrismo ed acrobatica aerea.

La danza onirica del trampoliere alato nel suo abito luminoso, le magie dell’illusionismo, le ipnotiche fiamme dei mangiafuoco si fonderanno in una festa di balli e musica, in cui il pubblico svestirà i panni di semplice spettatore indossando quelli dell'artista, partecipando in prima persona alla realizzazione di alcuni numeri. Spettacoli e teatrini allieteranno i presenti, rapiti dalla creatività della Sand - Art, protagonista nei quadri di sabbia.

In una contemporaneità di intrattenimento globale e tecnologico alla portata di un clic, gli artisti di strada riportano ad una dimensione semplice, umile e genuina, caratterizzata da un’arte personale in grado di stregare intere platee di spettatori in un contesto emozionato ed emozionante, ricco di divertimento, allegria, risate e stupore.

Questa antica arte di esibirsi, continua a conservarsi nel tempo con rinnovata capacità di catturare il consenso di grandi e piccini, facendo sognare e divertire in modo diretto ed immediato, in un coinvolgimento speciale che solo le originali alchimie degli artisti di strada possono creare.