Associazione 50&Più, via alle iscrizioni per le olimpiadi di settembre

BRINDISI – Atleti per passione. L’associazione 50&Più di Brindisi apre agli sportivi della provincia, in vista delle olimpiadi che si svolgeranno dal 15 al 23 settembre. Per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria in via Fulvia 193, a Brindisi, oppure telefonare ai numeri 0831-524187 o 347-7889556.

In attesa dell’evento in programma per la fine dell’estate, è stato organizzato il dibattito dal titolo Come educare alla non violenza, a cura di Elvira D’Alò, pedagogista clinica. L’incontro si svolgerà il 7 giugno, alle 18, nella sede di via Fulvia.

Dal 10 al 17 giugno, per il ciclo di incontri 50&Più, sono state organizzate “vacanze di primavera a Licata”. Domenica 17, alle 13, pranzo di fine corso per gli allievi del corso di ballo. Giovedì 21 giugno, alle 18, serata in allergia dal titolo “Benvenuta estate” con Loredana e Sandro Battaglia.

Giovedì 28 giugno, gita di fine anno a Santa Maria di Leuca con escursione in barca, pranzo a San Biagio Calimera, visita al museo di Scienze naturali di Calimera e poi tappa a Galatina in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, per assistere alla processione, all’accensione delle luminarie e visitare la basilica di Santa Caterina di Alessandria (iscrizioni entro il 21 giugno).

Per i soci che hanno frequentato il corso d’inglese durante l’anno, il 21 giugno, alle 18, ci sarà la cerimonia di consegna degli attestati.

Sono stati confermati anche per il mese di giugno, gli appuntamenti settimanali per i tornei di burraco, ogni martedì alle 18. Per avere ulteriori informazioni sulle attività e sulle iniziative dell’associazione 50&Più, è possibile visitare il sito internet www.50epiu.it/brindisi o la pagina Facebook 50&più Brindisi.