Associazione 50&Più, nuovo anno tra psicologia del benessere, inglese e storia

BRINDISI – Anno nuovo, appuntamenti tradizionali e inediti per i soci dell’associazione 50&Più di Brindisi, presieduta da Piera Dell’Anna: si riparte il 9 gennaio con incontri e lezioni per imparare l’inglese, conoscere la storia della città ed esplorare le emozioni per la psicologia del benessere.

Il calendario degli appuntamenti, nella sede di via Fulvia 193, riprende con un tuffo nelle tradizioni della Grecia, martedì 9 gennaio, con inizio alle 18: Ketty Arena e Maria Theodoriduo presenteranno Costantino Kkavafis, il poeta alessandrino, raccontando della comunità ellenica di San Nicola di Myra a Brindisi. Giovedì 11 gennaio, alle 18, il cineforum con la visione del film Sei mai stata sulla luca, per la regia di Paolo Genovese, con Raul Bova, Liz Solari, Neri Marcorè e Sabrina Impacciatore. Martedì 16 gennaio, sempre con inizio alle 18, per il ciclo dedicato alla psicologia del benessere, torna Anna Tassielli (nella foto accanto), con il laboratorio di esplorazione delle emozioni.

Giovedì 18 gennaio, alle 18, Giacomo Carito guiderà i soci nel percorso della città, presentando le masserie di Brindisi. Martedì 23 gennaio, alle 18, appuntamento con il naturopata per conoscere e combattere colesterolo e depressione per il ciclo “Mangiare bene per vivere meglio”, a cura di Sergio Peschiulli. Giovedì 25 gennaio, alle 18, il responsabile provinciale dell’Enasco per 50&Più, affronterà il tema dedicato alle pensioni. Possono aumentare? A seguire serata in pizzeria. Martedì 30 gennaio, sempre con inizio alle 18, torna la psicologa Anna Tassielli con il laboratorio di esplorazione delle emozioni.

Il corso di inglese, affidato a Sergio Peschiulli, riprenderà lunedì 15 gennaio. In programma ci sono anche le lezioni di lunedì 22 gennaio e del 29 gennaio (inizio previsto alle 18). Anche per il nuovo anno, l’associazione 50&Più ha confermato gli appuntamenti settimanali con il torneo di burraco, ogni domenica alle 17. E con il corso di ballo, due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, dalle 11 alle 12.

Nel mese di gennaio saranno raccolte le adesioni per la gita a Manfredonia, in occasione del carnevale della città dauna, il 17 febbraio. Per ottenere ulteriori informazioni sulla trasferta e per le prenotazioni è possibile rivolgersi a Bruna Santovito, presso la sede di 50&Più. Dettagli sul programma possono essere chiesti ai numeri di telefono 0831/524187 e 347/7889556. Disponibile, inoltre, il sito internet www.50epiu.it/brindisi e la pagina Facebook 50&più Brindisi.

