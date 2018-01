Associazione 50&Più, trasferta per il carnevale e storia delle Sciabiche

BRINDISI – Trasferta a Manfredonia per i soci dell’associazione 50&Più di Brindisi in vista del carnevale: saranno nella città dauna sabato 17 febbraio per assistere alla sfilata dei carri allegorici, mentre domenica 18 si sposteranno a San Giovanni Rotondo per visitare la chiesa intitolata a San Pio.

La trasferta è stata inserita nel programma del mese di febbraio messo a punto dalla presidente Piera Dell’Anna. Per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0831-524187 oppure 347-7889556 o ancora è possibile rivolgersi presso la sede di via Fulvia, civico 193 oppure visitare il sito internet www.50epiù.it/brindisi.

Per i soci sono state confermate le lezioni d’inglese: gli appuntamenti sono ogni lunedì, il 5, il 12, il 19 e il 26 febbraio, con il professore Sergio Peschiulli (inizio alle ore 18). Giovedì primo febbraio, alle 18, spazio all’attività motoria senior con consigli e suggerimenti per una corretta postura ed evitare pericolose cadute. Nella sede saranno ospiti gli esperti del centro chinesiologico Starbene.

Martedì 6 febbraio, sempre con inizio alle 18, torna Anna Tassielli (nella foto in basso) psicologa e psicoterapeuta, per la psicologia del benessere, con il Laboratorio di esplorazione delle nostre emozioni”. Ci sarà la proiezione del film “Il lato positivo”.

Giovedì 8 febbraio, alle 18, mangiare bene per vivere meglio, lezione dedicata a “Gli ormoni e gli alimenti del benessere”, a cura del naturopata Sergio Peschiulli. Martedì 13 febbraio, festa di carnevale (inizio alle 18), Frappe, castagnole e chiacchiere, con la musica di Sandro Battaglia e Loredana.

Torna giovedì 15 febbraio il percorso storico nella nostra città, alle 18: Giacomo Carito racconterà le isole Pedagne e il castello Aragonese. La psicologia del benessere, a cura della dottoressa Anna Tassielli, torna martedì 20 febbraio, sempre con inizio alle 18.

Giovedì 22 febbraio, per i soci dell’associazione, “Vi racconto don Milani”, a cura della professoressa Francesca Simini (alle 18). Martedì 27 febbraio, incontro con l’autore: Giacomo Carito dialoga con Franco Romanelli, presentando il volume ‘Sciabicoti questi sconosciuti’. La conversazione sarà accompagnata con immagini delle Sciabiche perdute.

Sono stati confermati per il mese di febbraio, i tornei di burraco, per ogni domenica, con inizio alle 17, e i corsi di ballo ogni lunedì e giovedì, dalle 11 alle 12.