Battiti Live: parte da Ostuni la 17° edizione dello storico tour musicale

OSTUNI - Diventato uno degli eventi più importanti del Sud Italia, per il diciassettesimo anno di fila Battiti Live continuerà ad animare l’estate di Puglia e Basilicata, questa volta partendo da Ostuni. Sarà Piazza della Libertà infatti ad accogliere la primissima tappa dello spettacolare Tour 2018, che si terrà nella serata di domenica 1° luglio.

Avviato nel 2002 a opera del Gruppo Norba, Battiti Live conta quest’anno cinque tappe a ingresso rigorosamente gratuito, per sei ore ininterrotte di musica dal vivo e vede protagonisti, ancora una volta, i più grandi interpreti del panorama artistico nazionale e mondiale. Ogni evento sarà trasmesso in diretta su RadioNorba, RadioNorba Tv, TeleNorba e TeleDue, mentre dalla metà di luglio lo show di Battiti Live torna in prima serata su Italia1.

Tra conferenze stampa, manifesti affissi in giro per tutta l’Italia, riviste interamente dedicate agli artisti e alle città che ospitano l’evento, oltre 500 pubblicazioni su giornali e riviste nazionali e locali, la fascia quotidiana “Batti Cuore” in onda su TeleNorba e TeleDue dedicata totalmente alle tappe e ai protagonisti dello show e una diffusione capillare attraverso le piattaforme dei principali social network, la Città bianca diventa la location di uno degli eventi più partecipati dell’intera Penisola. Con 125mila presenze registrate lo scorso anno e circa 8 milioni di spettatori televisivi, tra le reti radiofoniche, televisive e online di TeleNorba e Italia1, Battiti Live Tour rappresenta ormai una vetrina d’elezione tanto per gli artisti selezionati, quanto per le città che ospitano le attesissime tappe. L’evento si conferma nuovamente come l’imperdibile appuntamento fisso per i prestigiosi sponsor di sempre e per i brand locali, con l’allestimento del “villaggio sponsor”, un luogo dedicato esclusivamente alla comunicazione di marchi e prodotti che sostengono l’ambiziosa iniziativa.

Fiorella Mannoia, Nina Zilli, Paola Turci, Nek, Gianni Morandi, Tiromancino, Gigi D’Alessio, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, The Giornalisti, Francesco Renga, Ghali, Sud Sound System, Fabri Fibra, sono solo alcuni dei nomi degli artisti che hanno composto le cinque tappe del calendario 2017, a cui si sono affiancati numerosi artisti di rilievo internazionale.

Condotto da Alan Palmieri, direttore artistico di RadioNorba, l’emittente radiofonica che organizza la manifestazione, Battiti Live 2018 darà ufficialmente il via all’estate ostunese. Ad annunciare l’evento, l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Ostuni, Vittorio Carparelli, soddisfatto del risultato ottenuto dal lavoro di mediazione e collaborazione intrapreso con la nota SPA FONO VI. PI. Italia.

«Ritengo che un evento di così grande portata – dichiara l’assessore Carparelli – contribuisca inevitabilmente all’ottimo posizionamento turistico della Città bianca, dentro e fuori i confini nazionali. Sono certo che quest’operazione risulterà apprezzata tanto dagli ostunesi, che per la prima volta possono assistere allo show di Battiti Live nella principale piazza della loro città, quanto dai visitatori che hanno scelto o sceglieranno Ostuni per trascorrere le proprie vacanze estive».

Battiti Live Tour 2018 proseguirà con la tappa di Lecce, in programma il prossimo 8 luglio, per approdare poi ad Andria il 15 luglio, a Melfi il 22 luglio e concludersi a Bari il 29 luglio. Pronto a calcare i palcoscenici delle piazze più suggestive e rappresentative di Puglia e Basilicata, un parterre di famosi artisti, sui cui nomi la produzione mantiene uno stretto riserbo.