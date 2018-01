Befana per i bimbi assistiti a casa con il Rotaract Club Brindisi

BRINDISI - Per regalare a quanti più bambini possibile la magia della Befana il Rotaract Club Brindisi anche quest'anno festeggia la giornata dell'Epifania insieme al reparto di pediatria dell'Ospedale Perrino di Brindisi.

L'evento, ormai una consuetudine per il club brindisino, quest'anno si arricchisce ancora di più con un'iniziativa particolare. A ricevere la visita e i doni della Befana non saranno i bambini ricoverati presso il reparto di pediatria ma quelli in assistenza domiciliare che non possono uscire da casa.

“Quest'anno - spiega Giorgia Quarta, Presidente del Club - abbiamo deciso di dedicare la giornata della Befana ai bambini in assistenza domiciliare e svolgere un altro tipo di attività nel reparto di Pediatria. È stata una bella iniziativa quella che abbiamo deciso di svolgere quest'anno e per il futuro speriamo di poterci allargare anche agli altri distretti dell'assistenza domiciliare e abbracciare tutta la provincia. - ha infine dichiarato il Presidente - Ogni anno, nel nostro piccolo, ci teniamo a non mancare a questo appuntamento per noi preziosissimo”.