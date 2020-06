Brindisi. Cinema: con l'estate torna la programmazione dell'arena Eden

BRINDISI - Torna la magia del cinema d’estate, a Brindisi, e il luogo che la ospiterà è sempre l’Arena Eden, lo spazio dedicato alle proiezioni nel rione Bozzano (viale Francia, 2 - angolo via Gibilterra): un ottimo compromesso per gustarsi film sotto le stelle e difendersi dal caldo estivo. La rassegna dell’Arena Eden è una delle iniziative, ormai tradizionali, che più contribuiscono a rendere vitali le notti brindisine per chi rimane in città d’estate. È prevista l’assegnazione dei posti in modo da assicurare il distanziamento sociale in conformità con le linee guida nazionali e i protocolli regionali.

Al costo di 3 euro a biglietto, tutte le sere sarà possibile assistere a film della recente stagione cinematografica, dal 25 giugno al 31 luglio (spettacolo unico ore 21) e dall’1 al 30 agosto (doppio spettacolo ore 20.15 e 22.15). Un modo per passare una serata all’aria aperta e recuperare qualche film sfuggito durante la singolare stagione invernale, stavolta sotto il cielo stellato. Film per sorridere, per riflettere, per stare assieme in questa estate post-Covid: tanti appuntamenti per vivere un’esperienza en plein air nel cuore dei mesi estivi. Info 347 3691031.

GIUGNO 2020

25-26

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

di Chris Sanders, con Harrison Ford, Karen Gillan e Dan Stevens

27-28

JOKER

di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, Robert De Niro e Zazie Beetz

29-30

C’ERA UNA VOLTA… A HOLLYWOOD

di Quentin Tarantino, con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Al Pacino

LUGLIO 2020

1 - 2

VIVERE

di Francesca Archibugi, con Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini e Massimo Ghini

3 - 4 - 5

PRIMO NATALE

di e con Ficarra e Picone, e con Massimo Popolizio

6 - 7

PICCOLE DONNE

di Greta Gerwig, con Florence Pugh, Emma Watson, Saoirse Ronan e Timothée Chalamet

8 - 9

ME CONTRO TE

di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Antonella Carone, Michele Savoia

10 - 11 - 12

TOLO TOLO

di Checco Zalone, con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré e Nassor Said Birya

13 - 14

L’UFFICIALE E LA SPIA

di Roman Polanski, con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric

15 - 16

SONIC - IL FILM

di Jeff Fowler, con James Marsden, Ben Schwartz e Jim Carrey

17 - 18 - 19

MARTIN EDEN

di Pietro Marcello, con Luca Marinelli, Jessica Cressy e Vincenzo Nemolato

20 - 21

L’UOMO DEL LABIRINTO

di Donato Carrisi, con Toni Servillo, Dustin Hoffman e Valentina Bellè

22 - 23

DOLITTLE

di Stephen Gaghan, con Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent e Jessie Buckley

24 - 25 - 26

CENA CON DELITTO

di Rian Johnson, con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis e Ana De Armas

27 - 28

PARASITE

di Bong Joon Ho, con Hye-jin Jang e Kang-ho Song

29 - 30

LA DEA FORTUNA

di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca

31

IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO

di e con Alessandro Siani, e con Stefania Spampinato e Giovanni Esposito





AGOSTO 2020

1 - 2

IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO

di e con Alessandro Siani, e con Stefania Spampinato e Giovanni Esposito

3 - 4

IL PROFESSORE E IL PAZZO

di P.B. Shemran, con Mel Gibson e Sean Penn

5 - 6

TOY STORY 4

di Josh Cooley, con le voci italiane di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Luca Laurenti, Corrado Guzzanti, Rossella Brescia, Benjamin Mascolo, Federico Rossi e Cinzia De Carolis

7 - 8 - 9

18 REGALI

di Francesco Amato, con Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini ed Edoardo Leo

10 - 11

IL MISTERO HENRI PICK

di Rémi Bezançon, con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz e Bastien Bouillon

12 - 13

MALEFICENT 2: SIGNORA DEL MALE

di Joachim Rønning, con Angelina Jolie, Michelle Pferiffer ed Elle Fanning

14 - 15 - 16

ODIO L’ESTATE

di Massimo Venier, con Aldo Giovanni e Giacomo, Lucia Mascino e Carlotta Natoli

17 - 18

THE FAREWELL - UNA BUGIA BUONA

di Lulu Wang, con Awkwafina, Tzi Ma, Diana Lin, Zhao Shuzhen, Lu Hong

19 - 20

FROZEN II - IL SEGRETO DI ARENDELLE

di Chris Buck e Jennifer Lee, con le voci italiane di Serena Rossi, Enrico Brignano e Serena Autieri

21 - 22 - 23

L’INGANNO PERFETTO

di Bill Condon, con Helen Mirren, Ian McKellen e Jim Carter

24 - 25

SORRY WE MISSED YOU

di Ken Loach, con Kris Hitchen, Debbie Honeywood e Rhys Stone

26 - 27

TUTTAPPOSTO

di Gianni Costantino, con Luca Zingaretti, Monica Guerritore e Ninni Bruschetta

28 - 29 - 30

FIGLI

di Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi e Stefano Fresi

