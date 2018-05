Bullismo e cyberbullismo: incontro aperto alle mamme al Punto luce

Giovedì 17 Maggio 2018 alle ore 17.00 insegnanti, educatori, genitori, sono invitati a a partecipare all'incontro che si terrà presso il Punto Luce- Spazio Mamme dal titolo: "L'aggressività giovanile: bullismo e cyberbullismo. Strategie d'intervento". Interverranno Elvira D'Alo e Luigi Persano pedagogisti clinici e le avvocatesse Chiara Labia e Sarah Ruggiero per discutere insieme ai presenti delle strategie d'intervento educative e legali per contrastare tale fenomeno che è sempre più diffuso e che vede come vittime non solo gli adolescenti ma anche i bambini delle scuole primarie.

L'evento è inserito all'interno della Campagna promossa da Save the Children "Illuminiamo il futuro", a cui il Punto Luce Brindisi e lo Spazio Mamme , insieme a scuole, asili nido, associazioni e realtà locali hanno aderito, per contrastare il fenomeno della povertà educativa.

Per informazioni sugli eventi in programma nella settimana dal 14 al 20 Maggio potete consultare le pagine Spazio Mamme Brindisi- Punto Luce Brindisi e/o venirci a trovare in via Adige angolo Corte Ticino.